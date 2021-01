Jak říká, nevydrží jen sedět a nic nedělat, ale nejen proto pro ni nebyl uplynulý rok, který byl ve znamení pandemie, jednoduchý.

"Rok 2020 pro mě znamenal mnohé omezení pohybu vzhledem k tomu, že mám transplantovanou ledvinu a ještě slinivku. Proto jsem musela hodně omezit různé aktivity a různá setkání. V tom pracovním životě jsme museli s Petrem Tojnarem, se kterým vedeme dva spolky, a to Doteky naděje a Městskou organizaci seniorů v Dobrušce, omezit plánované akce - ozdravné a poznávací pobyty, výlety a pravidelná posezení s různými hosty. Přesto jsme zůstávali s našimi členy v kontaktu pomocí sociálních sítí. Také se nám podařilo s některými našimi členy při první vlně Covid-19 ušít a rozeslat do celé republiky přes 4500 roušek. Když to shrnu, tak rok 2020 byl velice náročným rokem, ale i v něm jsme si našli jiskřičky radosti," prozradila v rozhovoru pro Deník Renata Moravcová.

Ta se musí vyrovnávat také s tím, že její věrný průvodce a pomocník ve světě vidících, pes Xanto, má nemocné srdíčko. I on nyní pomáhá vychovávat svého nástupce.

Má Xanto nějakou naději na vyléčení?

Vodicímu psu Xantovi je devět let a z toho sedm a půl roku je mým třetím vodicím psem. Bohužel srdíčko vyléčit už nejde, ale všichni doufáme, že léky, které užívá, mu jeho život prodlouží co nejdéle a užije si spokojený psí důchod. Vzhledem k tomu, že mně všechny vodicí psy vycvičila Helena Nerglová, obrátila jsem se na ni se žádostí i tentokrát. Vybrala mně vhodné štěně leopardího labradora, kterému bylo pět měsíců a jmenuje se Nik.

Jak finančně náročné je pořízení vodicího psa a kdy se začíná s jeho výukou?

V současné době je cena vycvičeného vodicího psa asi 300 tisíc korun. Z této částky si musí 10 procent uhradit žadatel, který uspěje se žádostí o vodícího psa.

Nejprve se musí vybrat vhodné štěně, buď z vlastního chovu, nebo výjimečně i odkoupením od různých chovatelů, kdy jde ve třech měsících do takzvané převýchovy. Předvychovatelé jsou dobrovolníci, kteří musí budoucího vodicího psa takzvaně socializovat. Nynějším převychovatelem Nika je Petr Tojnar. Okolo deseti měsíců až roku si psa opět bere zpět cvičitel a začíná s ním výcvik na jeho budoucí práci vodicího psa. Tento výcvik trvá šest až dvanáct měsíců. Poté je předán zrakově postižené osobě, pro kterou se tento pes cvičí.

Co všechno se musí naučit a může s takovou výukou pomáhat třeba i Xanto?

Dobře vycvičený vodicí pes musí zvládat spoustu povelů. Nejdůležitější je, aby pes vždy přišel k k pánovi na přivolání a nevzdaloval se z dosahu svého pána. Musí být čistotný a vědět, že nesmí skákat do postele, na sedačku, nesmí jíst ze stolu, nic nemůže rozkousat. Musí umět vyhledat a podat různé předměty, při chůzi s pánem najít přechod, označit překážky, obrubníky, najít dveře a vůbec vše to, co nezvládne zrakově postižená osoba. Její bezpečí závisí na práci vodicího psa. Určitě je výhodou, když zkušený vodicí pes může předat své dovednosti tomu začínajícímu tak, jak to je teď u Xanty a Nika.

Jaké plány máte do roku 2021?

V roce 2021 si v soukromém životě přeji, abychom byli všichni zdraví a mohli si svůj život užívat jako před coronavirem. Rok 2020 nám nebyl nakloněn a nemohli jsme si užít spoustu plánovaných setkání. Proto věříme, že si užijeme tyto hezké zážitky v roce 2021 a těšíme se i na ostatní, kteří se k nám přidají.