Své příznivce tak teď Matyáš Novák těší alespoň na dálku z Kostelce nad Orlicí. Spolu s Františkem Kinským se nyní každý týden představuje on-line v komponovaném pořadu Adventní neděle v Novém zámku.

"Hudba je pro mě hlavní náplní. Koncerty mi samozřejmě scházejí, protože smyslem interpretovy činnosti je přednést nastudovaný repertoár, ale není to jediná část umělecké práce. Daleko větší podíl představuje výběr a detailní studium nového repertoáru a udržování toho stávajícího. V praxi to znamená, že každý den hraji na nástroj. Kromě toho absolvuji distanční výuku na vysoké škole a starám se o svou drůbež," prozradil v rozhovoru pro Deník Matyáš Novák.

Zmiňujete se o své chovatelské zálibě, jak se k tomuto koníčku může hudebník dostat?

Asi jako kterýkoli jiný člověk. Nemyslím si, že by záliby byly vázány na povolání, byť to tak často bývá. Mě vždy bavila spousta věcí a chov drůbeže je jednou z nich. Jako malý jsem rád pekl, dokonce jsem měl období, kdy jsem zásoboval rodinu cukrářskými výrobky téměř denně.

Do buchet, dortů a koláčů jsou ovšem zapotřebí vajíčka a ta díky mé pekařské vášni povážlivě mizela, takže mne tatínek opakovaně kritizoval za velkou spotřebu vajec. A protože babička měla v té době několik slepic, začal jsem se zajímat o to, jak by se u nich dala zvýšit snáška. Zjistil jsem, že existuje řada plemen, které se liší exteriérem a užitkovostí, a mnoho dalších informací. Postupně jsem pipkám úplně propadl. A nezůstalo jen u slepic. Letos jsem si pořídil husy a zhruba před měsícem perličky.

Pandemie a opatření proti jejímu šíření zasáhla do života každého. Co Vám letošní rok vzal, nebo naopak dal?

Letošní rok je výjimečný. Těžko budete hledat někoho, komu se život vůbec nezměnil. Někomu se změnil více, někomu méně. Je to taková zkouška, jestli jako lidstvo obstojíme. Ještě než vypukla pandemie, začalo se ve větší míře mluvit o ekologii, udržitelnosti a vztahu člověka k přírodě.

Koronavirus zkrátka není jediný problém, se kterým se potýkáme. Z pohledu jedince je to taková individuální výzva. Co mohu já jako jednotlivec udělat pro to, aby se nám jako celku žilo lépe? Myslím, že řada lidí začala i díky pandemii uvažovat v těchto intencích. Na otázku, co mi tento rok dal, bych odpověděl, že mi dal čas a důvod přemýšlet a vidět věci jinýma očima.

Řada kolegů z umělecké branže musela sáhnout k přivýdělku, co Vy? Přemýšlel jste o tom?

Jako student, navíc bez závazků, jsem nemusel řešit existenční problémy, takže o tom, že bych si našel alternativní zdroj příjmů, jsem nepřemýšlel. Ale napadlo mě, že by člověk měl mít připravený nějaký záložní plán pro případ, že by se situace v budoucnu opakovala.

S Františkem Kinským připravujete sérii on-line adventních pořadů z Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro Vás zcela nová zkušenost? Jaké je to hrát pouze před kamerou a ne před publikem, potřebujete ho?

Předně musím říci, že obdivuji Františka a moji manažerku Janu Dioszegi, že se rozhodli pro realizaci projektu, jehož záměrem je potěšit příznivce a fanoušky, kteří by za normálních okolností přišli na živé vánoční koncerty do prostor Nového zámku.

Myslím, že většina posluchačů si nedokáže představit, jak náročné je taková setkání připravit. Samozřejmě, že žádné online vysílání nemůže nahradit živý koncert a že kontakt s publikem je klíčový. Ale ve chvíli, kdy živé koncerty nejsou možné, je každé náhradní řešení lepší než žádné. V případě online setkání v Novém zámku si dokonce troufám tvrdit, že v online variantě realizujeme nápady, které by živě provozovat nešly, takže naše pořady mají určitou přidanou hodnotu. Více nebudu prozrazovat, abych diváky nepřipravil o překvapení.

Nový zámek v Kostelci nad Orlicí se stal i místem, kde vznikly fotografie pro Vaše nové CD. Čím je pro Vás toto místo výjimečné?

Nový zámek je místo s velmi pozitivní energií. Nejen interiér, ale i okolí vyzařuje klid, důstojnost a úctu k minulým generacím a jejich odkazu. Moc rád Nový zámek navštěvuji. V létě jsem vzal s sebou i babičku s tetičkou a dodnes na výlet a na prohlídku s majitelem zámku Františkem Kinským vzpomínají.

Kdy CD vyjde a co na něm Vaši posluchači najdou?

CD by mělo vyjít na jaře. Nahrávka obsahuje tři klavírní koncerty W. A. Mozarta a vznikla ve spolupráci s Wihanovým kvartetem. Mozartova hudba je nadčasová, je to takové poselství naděje a já jsem moc rád, že se letos podařilo realizovat právě toto CD.

Jaké plány máte do příštího roku, co byste si přál, aby se Vám splnilo?

Pokud jde o plány do budoucna, ukazuje se, že plánovat konkrétní aktivity má svá úskalí, takže bude lepší zůstat u abstraktnějších cílů. Přál bych si ve zdraví prožít spokojený rok a totéž přeji všem lidem.

Další z online vysílaných adventních pořadů z Nového zámku v Kostelci nad Orlicí začne v neděli 6. prosince ve 14 hodin. Ponese se na téma Dny zázraků a přání.



Matyáš Novák začal hrát na klavír v pěti letech. Je absolventem Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové a Konzervatoře Pardubice ve třídě prof. Jitky Fowler Fraňkové. V současné době je studentem Akademie múzických umění ve třídě prof. Ivana Klánského a rovněž studentem věhlasné klavírní akademie „Incontri col Maestro“ v italské Imole ve třídě prof. Borise Petrushanského. Spolupracuje s profesionálními orchestry, je zván na domácí i zahraniční festivaly a účastní se mistrovských kurzů pod vedením nejlepších umělců svého oboru.



Matyáš je všestranným umělcem, vyhledávaným komorním hráčem a korepetitorem, velkým znalcem a milovníkem železniční dopravy, pěstitelem zeleniny i členem Českého svazu chovatelů.