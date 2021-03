/FOTOGALERIE/ Příběh Petry Vaňousové a jejího muže je typickým příkladem toho, jak vás může ztráta někoho blízkého inspirovat k tvořivé činnosti, kterou druzí ocení. V tomto případě byla před dvěma lety impulsem smrt rodinného mazlíčka, jorkšíra Elišky.

Petra Vaňousová z Frýdlantu vyrábí kamenné pomníčky jako vzpomínku na uhynulá zvířata. | Foto: archiv Petry Vaňousové

„Nejdříve jsem sama hledala, co bychom Elišce na hrobeček dali. Nic, co by se nám líbilo, jsme ale nenašli, proto jsem nakonec památeční kámen vyrobila sama. Moc se líbil kamarádce, takže jsem ji taky jeden vyrobila, pak pro sousedku, její známou, kolegyni v práci… Mnoha lidem se to líbilo, všichni říkali, že jim něco takového chybělo. Proto jsem si asi před rokem sama vyrobila webové stránky a zkusila jsem to lidem nabídnout,“ vzpomíná na začátky výroby kamenných pomníků pro zvířata Petra Vaňousová.