Hradec Králové -Obyvatelé bytů činžovního domu ve Střelecké ulici, který v neděli o půl osmé ráno poničil výbuch plynu, se nemusí obávat rabování. Objekt budou před krádežemi střežit strážníci městské policie.

Ve Střelecké ulici v Hradci Králové zničil výbuch plynu dvě patra obytného domu. | Foto: DENÍK/David Taneček

„Výbuch poškodil byty ve dvou vchodech. Jakmile bude uklizená a průjezdná silnice, dáme ke vstupům vlastní vymezovací pásky a budeme objekt hlídat,“ uvedl ředitel Městské policie v Hradci Králové Miroslav Hloušek.

Strážníci už mají v ruce seznam obyvatelů zdevastovaných bytů. Dovnitř objektu budou pouštět kromě vyšetřovatelů a dalších záchranářů pouze obyvatele, kteří prokážou svoji totožnost nějakým dokladem.

„Tohle opatření jsme přijali kvůli lidem, kteří by chtěli neštěstí druhých zneužít. Zatím však stále čekáme na verdikt statika, který by měl určit, do kterých bytů lidé smí a kam bude vstup kvůli bezpečnosti zakázán.

Hlídky by se měly u budovy střídat maximálně ve dvouhodinových intervalech. Mimořádná událost nemá podle ředitele policie vliv na počet strážníků v ulicích. „Kromě velitelů jsme nemuseli nikoho dalšího povolávat do služby. V domě setrváme tak dlouho, jak bude třeba. Minimálně do zasklení nebo zaslepení oken a dveří. Sklenáři už jsou na cestě,“ řekl Miroslav Hloušek. (čer)