Od 13 do 17.30 hodin zasahovaly jednotky požární ochrany u sedmi požárů travního nebo lesního porostu na území Královéhradeckého kraje.

Na Náchodsku hořela hrabanka po těžbě, a to v těžko přístupném terénu. Na pasece 100 krát 100 metrů v části Plhov zasahovaly po 13. hodině tři jednotky - náchodští profesionální a dobrovolní hasiči i dobrovolní hasiči z Dolní Radechové.

K dalšímu požáru došlo o dvě hodiny později. „V tomto případě hasili profesionální a dobrovolní hasiči z Náchoda požár v části Jizbice. I zde hořely po těžbě dřeva pařezy a hrabanka, a to na ploše asi 50 krát 30 metrů,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Do třetice vyjížděli hasiči na Náchodsku k nahlášenému požáru travního porostu do katastru České Skalice, části Spyta, a to krátce před půl šestou. Čtyři jednotky zde likvidovaly požár louky ve stráni na ploše asi 50 krát 50 m. Na místě zasahovaly HZS Jaroměř, JSDH Česká Skalice, Velká Jesenice a Nové Město nad Metují.

V této souvislosti hasiči důrazně připomínají pravidla pro pálení biologického odpadu v přírodním prostředí a apelují na lidi, aby případné pálení hlásili ve vlastním zájmu na krajské operační a informační středisko přes webovou aplikaci https://paleni.izscr.cz/.