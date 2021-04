Krátce před druhou hodinou ranní byl na tísňovou linku hlášen požár garáže v rychnovské části Roveň. Na místo byly operačním střediskem hasičů vyslány tři jednotky požární ochrany.

Při nočním požáru garáže v rychnovské části Roveň byli zraněni tři lidé | Foto: HZS KHK

Už při jejich příjezdu na místo události byl objekt v plamenech, na likvidaci byly postupně nasazeny tři C proudy a jeden vysokotlaký proud vody. Aby byla odhalena a uhašena všechna ohniska, prováděly jednotky hasební práce také v půdním prostoru. Na místě došlo ke zranění tří osob, hasiči jim poskytli první předlékařskou pomoc, podali kyslík a všechny byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. Zpět na své základny se jednotky vracely před 4. hodinou ranní. Požářiště zůstalo do rána pod dohledem rychnovské dobrovolné jednotky.