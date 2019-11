"Aktuálně zasahujeme spolu s celým integrovaným záchranným systémem před divadlem v Pardubicích, kde se zřejmě pokusil upálit muž," uvedl z místa události mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Muže v plamenech, který pobíhal po náměstí Republiky, uhasili ještě před příjezdem záchranářů čtyři kolemjdoucí. „Vzal jsem svoji mikinu a hasil jsem ho tím,“ řekl pro FTV Prima svědek události, podle něhož muž po náměstí běhal za dětmi, které vycházely s rodiči z divadla.

„Šel jsem z krámu a viděl jsem, jak lidé s dětmi utíkají od divadla a za nimi hořícího chlapa. Honil je, oni před ním utíkali na zastávku a k bance. Rozeběhl jsem se a běžel jsem proti němu, abych ho uhasil,“ popsal svědek. Podle něho navíc hořící muž křičel něco o Bohu.

Muž utrpěl velmi rozsáhlá a těžká zranění na více než 60 procentech těla a byl převezen do Pardubické nemocnice, kam pro něho přiletěl vrtulník. "Byl uveden do umělého spánku, připojen k umělé plicní ventilaci a po dalším ošetření byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady," informoval mluvčí záchranářů Aleš Malý.

„Pacient je v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče,“ uvedla mluvčí FN Královské Vinohrady Tereza Romanová.

Jeho motiv a totožnost policie zatím nezná, vyloučila ale přičinění jiné osoby. „Dle ohledání místa události, zajištěných stop a na základě prvotního vyslechnutí svědků s největší pravděpodobností neměla na zapálení muže účast jiná osoba,“ okomentovala policejní mluvčí Dita Holečková, s tím, že policisté nalezli doklady, ale stále se nepodařilo ověřit totožnost zraněného. Další informace odmítla policie sdělit.

Výjezd k požáru osoby měli po 18. hodině nahlášený také hasiči Pardubického kraje. "Osoba byla před příjezdem hasičů uhašena. Pomáhali jsme záchranné službe s ošetřením," řekla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Hasiči i policisté vyšetřují příčiny vzplanutí.