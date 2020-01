/FOTO/ Škodu předběžně odhadnutou za 300 tisíc korun napáchal ve čtvrtek po jedenácté hodině v noci požár v patře rodinného domu v Rybářské ulici v Kostelci nad Orlicí.

Při požáru se popálil člověk, další dva lidé se nadýchali kouře. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

„Podle oznámení se měl v tu chvíli v prostorách nacházet jeden člověk. Osobu se podařilo hasičům zachránit, s popáleninami ji transportovali do požárem nezasažených prostor a předali ji do péče zdravotnické záchranné služby. Ta si převzala ještě dvě civilní osoby s podezřením nadýchání zplodin hoření. Lokalizace požáru byla oznámena do několika málo minut, hasiči zároveň odvětrávali objekt a odpojili jej od elektrického proudu,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.