Hodně rušno bylo v pátek v časných ranních hodinách v Dubí, části Tutlek na Rychnovsku. Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů kvůli požáru v rodinném domě. O jednoho člověka se postarala zdravotnická záchranná služba.

Z likvidace požáru rodinného domu v Dubí. | Video: HZS KHK/Michal Fanta

Hasiči do Dubí vyrazili po půlnoci, jak uvedli, ohněm byla zasažena jedna místnost.

„Při příjezdu na místo události se průzkumem potvrdil požár v jedné z obytných místností domu. Dále jsme měli informaci, že by se mohl uvnitř někdo nacházet. Kromě samotného hasebního zásahu tak hasiči prohledávali přízemí i vrchní patro domu, ale pátrání bylo bez výsledku. Nakonec byl jeden člověk nalezen venku, mimo zasažený dům, a do péče si ho převzala posádka ZZS KHK,“ informovali hasiči na svém facebookové účtu.

Požár byl lokalizován po jedné hodině ráno, dále jednotky dohašovaly zbylá ohniska a zajistily v domě několik tlakových lahví. Likvidace požáru byla ohlášena těsně před třetí hodinou ráno: „Na místě ještě dohlížela na požářiště až do rána jednotka sboru dobrovolných hasičů z Kostelce nad Orlicí. Proč začalo v domě hořet, to nyní zjišťují vyšetřovatelé. Ohledání místa události bude pokračovat i dnes. Škoda byla předběžně vyčíslena do 1 milionu korun, uchráněné hodnoty jsou pak do 2 milionů korun. Na místě zasahovaly jednotky HZS Rychnov nad Kněžnou a Hasiči Kostelec nad Orlicí a Hasiči Častolovice.“

Zdroj: Stanislav Ďoubal