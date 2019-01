Pardubice - Obchodní centrum Grand muselo v neděli zavřít. Billa musí vyhodit všechny potraviny.

Obchodní dům Grand se musel kvůli úmyslně založenému požáru na neděli zavřít. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Škoda za více než milion korun. Takový je účet za pomstu bezdomovce, který v neděli ráno založil požár v obchodním centru Grand v Pardubicích.

Vše začalo už v sobotu odpoledne. Sedmatřicetiletý muž bez trvalého přístřeší byl v pobočce obchodu Billa přistižen při krádeži. Z prodejny jej policejní hlídka kvůli jeho stavu převezla na záchytnou stanici. Tam byl v neděli ráno propuštěn. A jeho kroky zamířily zpět do centra města. Šel se pomstít.



Prošel otevřenými garážovými vraty do podzemního parkoviště Grandu, kde u popelnic začal hromadit papíry. Hromadu o velikosti 2x2 metry posléze zapálil a z místa odešel.

„Hasiči na místo přijeli do několika minut. Plameny se podařilo uhasit prakticky ihned. Problém ale představoval kouř, který se kromě garáží rozšířil i do prostor obchodního centra," uvedla mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.



Právě kouř z tohoto malého požáru se ale vzápětí ukázal, jako největší problém.

Dým totiž jako první pronikl právě do prodejny Billa, kde se rozšířil po celé prodejní ploše a tak kontaminoval všechny potraviny. Ty se pochopitelně už nesmí prodávat. Zasaženy ale byly i další prostory obchodního domu. Ten musel kvůli nezbytnému odvětrání na celý den uzavřít. Část prostor mohla být zpřístupněna až v neděli po patnácté hodině.

Škoda přes milion

„Škodu jsme zatím předběžně odhadli na jeden milion korun a stále to nemusí být konečná částka," dodala Vendula Horáková.



Pachatel toho všeho spravedlnosti dlouho neunikal. „Policisté z Pohotovostně eskortního oddělení podezřelého muže za několik desítek minut vypátrali a zadrželi. V tuto chvíli je celá věc prověřována jako poškozování cizí věci," uvedl mluvčí pardubické policie Jozef Bocán.



Ačkoliv to zadržený popírá, jeho přítomnost na místě dokazuje kamerový záznam. „O tom, že byl požár založen úmyslně nicméně nemají pochybnost ani policisté, ani hasiči. Existuje pouze jediná vyšetřovací verze," dodal policejní mluvčí Jozef Bocán.