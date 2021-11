Pavlína Kourková právě dokončila obraz Louka, kde je celá řada lučního kvítí – vikev, jetel, čičorka, řebříček, sedmikrásky. Inspirovala se na plzeňském sídlišti, kde bydlí a kde letos město poprvé omezilo sekání travnatých ploch, takže mohly vyrůst mezi domy pestré, voňavé a bzučící louky, kde poletují modrásci, bělásci i vzácný otakárek fenyklový.

„Moc si to užívám,“ svěřuje se Pavlína, „a z té radosti vznikl tenhle obraz. Přírodou jsem byla obklopena od dětství, bydleli jsme na vesnici, a tak jsem ji brala jako přirozenou součást prostředí, ve kterém jsem vyrůstala.

Pamatuji si na momenty, kdy jsem jako malá zaujatě pozorovala detaily rostlin, třeba dutohlávky, takové ty lišejníky, které vypadají jako pohárky pro skřítky, po ránu i s kapkou rosy, nebo chmýří pampelišek, malé padáčky, co letí vzduchem… Teprve později, když jsem se vydala studovat do Prahy, cítila jsem, jak moc mi okolní zeleň a divoká příroda chybí a jak je pro mě důležitá.“

I Sahara kvete

Už během studia pedagogické fakulty Pavlína cítila, že ji nejvíc baví botanika. A také malovat, něco tvořit. Když se pak otevřela možnost studovat zahradní architekturu, neváhala. „Zahradní architektura pro mě spojovala dvě věci, které jsem dělala ráda – věnovat se rostlinám a zároveň malovat a užít si určitou hravost. Bavilo mě kombinovat rostliny a tvořit návrhy,“ vzpomíná.

Benefit pro nové předplatitele:

e-kniha Zázračné Česko v PDF podobě

(v případě koupi předplatného na 3 a 12 měsíců)

Během stáže v Holandsku se pak seznámila s italským etnobotanikem, který pomáhal připravovat publikaci o saharských rostlinách Plantas Medicinales Saharaui. „Šlo převážně o aromatické rostliny, které Sahařané, původní obyvatelé Západní Sahary, využívají pro různé účely, ať už jako koření, nebo jako léčivo na různé neduhy. Mají o těchto rostlinách velké znalosti a šlo o to, tyto cenné znalosti zachytit a uchovat.“

Perokresby do publikace přitom bylo třeba vyhotovit přímo na místě, v Západní Sahaře. „V té době jsem perokresbu v rámci studia hodně používala, a tak jsem do týmu dobře zapadla,“ vysvětluje Pavlína.

Žádný učený z nebe…

Když posléze žila a pracovala jako zahradní architektka v Anglii, přišel zlom. Tehdy navštívila každoroční výstavu věnovanou zahradní architektuře a hned u vstupu si všimla sekce věnované botanickým malířům.

„To se pro mě stalo bodem číslo jedna celé výstavy, strávila jsem tam dlouhou dobu a prohlížela si vystavená díla, s mnohými malíři jsem se dala do řeči. Byla jsem unešená, moc se mi to líbilo a od té doby jsem si začala domů z procházek nosit různé kvítky, šišky, rostlinky a doma je pak malovala.

Nejvíc jsem se učila od samotných rostlin, snažila se vystihnout jejich krásu za pomoci toho, co jsem měla – tužky, pár běžných barev a štětců, nic speciálního. A když mi nešlo něco namalovat, snažila jsem se najít způsob, jak to udělat – třeba si pořídit jiný papír, zhlédnout tutorial na YouTube, vyzkoušet jiné barvy, techniku… A stále se učím…“

Velkou inspirací jsou pro Pavlínu i zahraniční výstavy botanického umění, naposled třeba výstava v Londýně nebo v Moskvě, kterých se také účastnila.

Sen o orchideji

U drobnějších maleb Pavlína maluje rovnou živou rostlinu. Na rozdíl od fotografie je totiž rostlinný model možné různě pootočit a podívat se takzvaně „za roh“, což třeba u fotografie není možné. Ovšem u velkoformátových obrazů, jejichž vytvoření zabere zpravidla 3 až 4 týdny, si Pavlína už pořizuje fotografie, a to právě na dobu, kdy rostlina zvadne.

Pavlína přiznává, že obrovskou výhodou její práce je, že se živí vlastní tvorbou, prodejem originálů obrazů a jejich autorských tisků, a tak může malovat to, co ji zrovna baví a oslovuje.

„Zvláštní slabost mám pro kosatce, které mi učarovaly svou vznešeností, elegancí a množstvím kultivarů nejrůznějších barev, odstínů a vůní. Nepatří zrovna mezi nejjednodušší rostliny k malování, musíte se s tím trochu ‚poprat‘, ale to je na tom právě to vzrušující a o to více mě těší, když je obraz hotový,“ přiznává Pavlína, která má už delší dobu zálusk namalovat nějakou krásnou orchidej.

„V květinářstvích jsou, pravda, k dostání, ale ještě jsem nenašla tu pravou… Jinak vnímám spíš přemíru námětů k malování, obzvlášť v létě, kdy pořád něco kvete. Ale i barevný podzim je pro mne, pro botanickou malířku, úžasný,“ uzavírá ilustrátorka.

Glanc je ryze český lifestylový časopis zaměřený na všechny oblasti života, které zajímají moderní, inteligentní a náročnou ženu, ať už je to krása, móda, bydlení, cestování, nebo vztahy. Úzce spolupracuje se slavnými a úspěšnými osobnostmi, přináší možnost nahlédnout do jejich soukromí a poznat jejich názory. Glanc dovoluje čtenářkám vstoupit do světa úspěchu, snů, emocí a splněných přání.