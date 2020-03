Od pondělí jednaly škodovácké odbory s vedením automobilky o tom, zda by neměla kvůli první potvrzené nákaze utichnout na čas její výroba. Po několikahodinové výměně názorů odcházely obě strany od kulatého stolu s tím, že o osudu výroby a třiceti tisíc zaměstnanců se pobaví následující den. V úterý pak do hry vstoupil i mateřský koncern Volkswagen, který oznámil, že uzavře na dva až tři týdny své evropské závody.

Podle předsedy škodováckých odborů Jaroslava Povšíka všechny české továrny automobilky Škoda Auto zahájí odstávku výroby ve středu ve 22 hodin. Ve východních Čechách by tak doma mělo zůstat devět tisíc pracovníků z Kvasin a tisícovka z Vrchlabí.

V úterý odpoledne tyto informace potvrdil i vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera. „Škoda Auto nese velkou zodpovědnost nejen za své zaměstnance, zákazníky, dodavatele a prodejce. Představenstvo proto přijalo několik opatření. Prvním z nich je, že se ve středu 18. března ve 22 hodin se přibližně na dva týdny zavřou závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí,“ řekl Tomáš Kotera a dodal, že automobilka zatím dopady této náročné situace financuje z vlastních prostředků.

„Našim hlavním cílem je udržet i v této složité době všechny zaměstnance na palubě. V současné chvíli nelze s jistotou předpovědět, jaké dopady bude tato krize na společnost mít či jak dlouho potrvá. Český průmysl a s ním i všechny firmy čeká enormní zatěžkávací zkouška,“ uvedl Tomáš Kotera a nastínil, jak se opatření dotkne platových podmínek zaměstnanců: „ Všem zaměstnancům bude na počátku odstávky až 29. řezna náležet 70 % jejich průměrného výdělku. Poté (30. 3. až 5. 4.) 75 % průměrného výdělku. Někteří zaměstnanci budou z důvodu nutnosti zachování kontinuity určitých činností pracovat v podniku i během výrobní odstávky. Těchto zaměstnanců se výše zmíněná opatření nedotknou.“

Opatření přivítal i šéf škodováckých odborů Jaroslav Povšík. „Mnozí se již báli pracovat. Jsem proto rád, že se k tomuto kroku automobilka odhodlala. Po dobu odstávky haly vydezinfikujeme a pokusíme se posílit bezpečnost. Hlavně chybějící respirátory a roušky. Tři dny před koncem deklarované odstávky se s vedením opět setkáme a uvidíme, jaké budou další kroky,“ řekl Deníku Jaroslav Povšík a dodal, že v době narůstajících případů je lepší, aby zaměstnanci zůstali doma a dodržovali nařízení vlády:

„Bereme to jako pracovní karanténu, kdy se lidé mohou doma více pozorovat, zda nemají nějaké příznaky. Je to lepší, než by se případná nemoc, kterou nikomu nepřeji, objevila na směně v kolektivu stovek dělníků,“ nechal se slyšet Jaroslav Povšík. Ten je rád i za „pendlery“ kteří do závodů jezdí například z Polska: „Někteří z nich strávili na hranicích, kde jsou nyní zvýšené kontroly, až šest hodin. A pak museli podat stoprocentní výkon.“

V automobilce byly doposud potvrzeny dva případy nakažení koronvirem. „O dotyčné kolegy jsme se okamžitě postarali a důkladně dezinfikovali pracoviště, abychom zabránili dalšímu šíření viru. Jejich zdravotní stav je v současné době stabilizovaný. Z preventivních důvodů je v současné době několik dalších zaměstnanců v domácí karanténě,“ informoval Tomáš Kotera.