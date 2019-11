Závod Škoda Auto ve Vrchlabí na výrobu komponentů je jedním z nejmodernějších výrobních provozů koncernu Volkswagen. Osmatřicet procent převodovek vyrobených v závodě ve Vrchlabí najde využití ve vozech značky Škoda, 62 procent se montuje do vozů jiných značek koncernu Volkswagen.

"Překonali jsme milník 3 milionů vyrobených převodovek typu DQ200. Dokládá to, že naše převodovky jsou sedm let po uvedení na trh nadále na špičkové úrovni a žádané v celém koncernu," řekl Michael Oeljeklaus, člen představenstva Škoda Auto za výrobu a logistiku. "Současně tento úspěch působivě dokresluje vysokou technickou kompetenci našeho týmu v závodě Vrchlabí. Jsem přesvědčený, že tady v budoucnosti ještě společně dosáhneme dalších výrobních rekordů," dodal.

Ivan Slimák, vedoucí závodu Vrchlabí, připomněl, že úspěch přímo řazené automatické převodovky DQ200 je nedělitelně spojený s úspěšnou transformací závodu ve Vrchlabí v roce 2012. "Důsledně sázíme na technologie z oblasti průmyslu 4.0. Ty zajišťují nejvyšší možnou přesnost výroby i při komplexních výrobních operacích jako je například zakládání pístů řazení," uvedl Ivan Slimák.

Náročně konstruovaná přímo řazená automatická převodovka (DSG) typu DQ200 se montuje do řady modelů značky Škoda a dalších vozů koncernu Volkswagen. Osmatřicet procent převodovek vyrobených v závodě ve Vrchlabí najde využití ve vozech značky Škoda, 62 procent se montuje do vozů jiných značek koncernu Volkswagen. Více než polovinu všech vyrobených převodovek dodává společnost Škoda Auto do Německa. Dalšími odběrateli jsou mimo jiné závody v Indii, Polsku, Rusku, Španělsku, Jihoafrické republice a v Maďarsku.

Efektivní automatická sedmistupňová převodovka DQ200 se skládá ze 352 součástek a vyniká rychlým řazením stupňů. Ve srovnání s tradiční automatickou převodovkou nabízí i větší úsporu paliva. Existuje ve 22 variantách a díky své moderní konstrukci váží jen 72 kg, je tedy o 8 kg lehčí než původní šestistupňové ústrojí DSG.

Převodovka DSG se skládá ze dvou manuálních převodovek, přičemž v jedné jsou sudé a ve druhé liché převodové stupně. Každá z nich má vlastní spojku. Řazení probíhá tak, že v neaktivní převodovce je při jízdě vždy připraven další převodový stupeň a zatímco jedna spojka se rozepíná, druhá se spíná. Řazení je proto zcela plynulé a vůz při něm nezpomaluje, točivý moment motoru totiž po celou dobu bez přerušení putuje ke kolům.

Převodovka DQ 200 prošla před uvedením na trh důkladným testováním. Kromě 60 tisíc hodin ve zkušebně ji prověřily praktické zkoušky na prototypech, které najely kolem 2 milionů kilometrů v náročném provozu, včetně prašného nebo vysokohorského prostředí.

Prověrkou prochází také každé vyrobené ústrojí ve Vrchlabí. Na zkušebním stavu je převodovka zatížena až do rychlosti 180 km/h, aby se ověřila její bezchybná funkčnost. Ve sportovním režimu a pod zátěží dokáže převodovka DQ 200 zařadit vyšší rychlostní stupeň v řádu několika stovek milisekund. To je nejen rychleji než u běžné automatické převodovky, ale také v kratším čase, než kolik trvá přeřazení zkušenému řidiči. První převodovka typu DSG byla uvedena na trh již v roce 2003 v sportovním voze VW Golf R32.