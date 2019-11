Špindlerovský skiareál si udělal dobré jméno organizací Světového poháru slalomářek letos v březnu, má reálnou naději na jeho zopakování v roce 2023, a daří se mu také finančně. Společnosti Melida, která provozuje skiareál, se v účetním roce 2017/2018 podle své výroční zprávy zvýšily tržby o 11 procent na rekordních 437 milionů korun. Zisk společnost zvýšila o 19 procent na dosud nejvyšších 59 milionů korun z předchozích 49,7 milionu korun.

Vedle každoročních investic je hlavním, dlouhodobě chystaným záměrem propojení lyžařských areálů Medvědín a Svatý Petr v odhadované ceně až jedné miliardy korun. Oba areály má propojit soustava lanovek a sjezdovek s centrálním terminálem u Labské přehrady. Příprava projektu je ve fázi posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Lyžařská sezona začne ve Špindlerově Mlýně 7. prosince. Cena skipasů se bude odvíjet od poptávky lyžařů, počasí či obsazenosti areálu.

Nákup umožní nový web GOPASS. Cena bude začínat na 250 korunách za den. Nejvyšší cena, za kterou se loni dal na jeden den pro dospělého koupit skipas, činila tisíc korun. Na spuštění prodeje chystá letos skiareál akce, například prvních deset tisíc skipasů by mělo stát od 350 korun.

„Ceny se budou zobrazovat dynamicky online, podle počtu prodaných lístků a vytíženosti střediska v daném termínu. Aktuální cena skipasu se bude odvíjet nejen od obsazenosti, ale také od počasí a jiných externích faktorů, které se promítnou do ceny,“ vysvětlil ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš. „Veškeré nákupy se v současnosti přesouvají na internet, tak proč by to zrovna u skipasů mělo zůstat po staru a nepružně,“ dodal.

Nakupování v předstihu bude přitom bez rizika, protože v případě jakékoli změny bude možné za symbolický poplatek vrátit kredit do GOPASS konta, a to dokonce i v samotný den lyžování, a využít jej na nákup skipasu v jiném termínu.

Ceny přepočítává program, jehož cílem je rovnoměrně rozptýlit lyžaře do středisek během celé sezóny. „Díky efektivnímu řízení návštěvnosti jsme schopni pozitivně ovlivňovat bezpečnost na sjezdovkách a díky tomu také přinášet kvalitnější lyžařské zážitky,“ uvedl René Hroneš. Klienti, kteří si své lyžování takto naplánují, budou odměněni výhodnější cenou, než kolik běžně stojí jednodenní skipas dostupný na kamenné pokladně.

„Už od začátku spuštění nového prodeje skipasů, na začátku listopadu, jsou lyžaři schopni si koupit skipas na kterýkoliv den v celé sezoně. Ten, kdo přijde nejdříve, získává nejlepší cenu. Pokud nebude schopný ho v průběhu sezony využít, tak si může skipas stornovat do kreditu a může si zakoupit jakýkoliv jiný,“ upřesnil obchodní a marketingový manažer skiareálu Adam Svačina.

Obsazenost lyžařského střediska se pohybuje kolem 7500 návštěvníků, maximální může dosáhnout k deseti tisícům lyžařů.

Také v nadcházející zimní sezoně bude Špindlerův Mlýn dějištěm světové akce. Rok po březnovém Světovém poháru lyžařek přijde Snow Jam (20. a 21. března), který je součástí Světového poháru FIS Slopestyle.