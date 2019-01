Mladá Boleslav/Vrchlabí - Automobilka Škoda Auto představila v reakci na krutá čísla o hopodářském propadu firmy novinku, od které si slibuje nový zdroj příjmů.

Nový vůz Yeti se bude vyrábět v automobilovém závodě v Kvasinách (Rychnovsko). | Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann

Ten totiž v době krize, jak známo, představují malá auta. „Nyní pracujeme na vývoji vozu, který bude menší, než je Škoda Fabia,“ potvrdil šéf představenstva automobilky Reinhard Jung. Dodal, že výroba tohoto vozu by mohla být zahájena v roce 2011.

Spekuluje se, že by nový malý vůz mohl být produktem pro závod Vrchlabí, jemuž pomalu začíná chybět již dříve slíbený produkt New Small Family, který nakonec asi získá slovenský závod koncernu Volkswagen v Bratislavě. Jung však nechtěl upřesnit, kde by se nové miniauto mělo vyrábět.

Škodovka navíc v příštím roce hodlá zatraktivnit vzhled vozu Fabia, který jde v současné době na dračku díky šrotové prémii v Německu, ale řada potenciálních zákazníků z dalších zemí kritizuje její vzhled.

Škoda již koncernu představila jisté náměty na změnu designu fabie a řeší, co z toho bude možné realizovat v sériové výrobě. „Příští rok zvýšíme atraktivitu fabie. Nepůjde ovšem pouze o facelift, ale budou v tom také technické změny,“ slibuje Jung. Podle něho se tak objeví nové motory s nižší spotřebou.

Ještě letos v létě přitom přijde na trh nová, vůbec první škodovka do lehkého terénu SUV Yeti a ještě před koncem roku Superb Combi, což bude rovněž škodovácká premiéra v tomto segmentu. V plánu je i sportovní verze RS modelu Fabia, stejně jako oplastovaná verze Scout.

Společnost v pondělí představila loňské výsledky hospodaření. Ty jsou studenou sprchou. Tržby Škody Auto se propadly proti roku 2008 o 9,8 procenta na 200,2 miliardy korun, a to i přesto, že automobilka loni prodala rekordních více než 674 tisíc aut. Také zisk klesl na zhruba 10,8 miliardy korun.