V pondělí se opět otevřely brány závodů Škoda Auto v Kvasinách a ve Vrchlabí. Jenže provoz naplno ještě spustit nemohou. Automobilka se potýká s nedostatkem pracovníků z Polska kvůli podmínkám stanoveným pro přechod hranic. Jen v závodě Kvasiny jde o přibližně 2500 osob.

"V závodě v Kvasinách bude náběh výroby pozvolný, zpočátku počítáme se dvěma směnami," říká mluvčí společnosti Škoda Auto Martina Gillichová.

Noční směny odpadají. Jak dlouho tento stav potrvá, zatím není jasné.

Drsné podmínky pro překročení hranic

Přes hranice sice pendleři opět mohou, ale podmínky pro jejich překročení lze splnit jen těžko. Musí totiž pravidelně podstupovat testy na koronavirus. Test nesmí být starší čtyř dnů a po čtrnácti dnech je požadován nový.

"Jen by mě zajímalo, kdo nám je udělá?" ptá se Katarzyna Biernacik. "A kdo nám je zaplatí?" přidává se Paweł Kotowski.

"O podmínkách přeshraničního pohybu osob s vládou jednáme. Požadovaných RT-PCR testů není podle našich informací v České republice ani v okolních zemích dostatek. Jen v případě společnosti Škoda Auto jde asi o 4 tisíce zahraničních kolegů zejména polské, slovenské a německé národnosti," upozorňuje Martina Gillichová.

A jak Gillichová vysvětluje, nejde jen o testy: "Další nezbytnou podmínkou fungování je harmonizace pravidel mezi Českou republikou a sousedními státy - třeba Polsko a Německo stále vyžadují při překročení hranice čtrnáctidenní karanténu."

"I z toho důvodu vlastně žádní pracovníci z Polska, kteří by pendlovali mezi oběma zeměmi, v současné době nejsou," uvádí policejní mluvčí Lucie Konečná.

Desítky opatření pro ostatní pracovníky

Návrat ostatních pracovníků do automobilky pak doprovázejí desítky nových opatření. "Celkem více než 80. Mimo jiné všem našim zaměstnancům poskytneme roušky nebo respirátory, k dispozici budou volně přístupné dávkovače s dezinfekcí. Při vstupu do areálu firmy budou zaměstnanci podrobeni namátkové kontrole teploty a podobně," dodává Martina Gillichová.

Provoz v závodech v Kvasinách a ve Vrchlabí utichl 18. března. Původní pauza ve výrobě měla trvat jen do 6. dubna, ale 27. března firma uvedla, že se prodlouží do 14. dubna. 1. dubna pak rozhodla, že odstávka potrvá do 6. hodiny ráno 20. dubna. Jen týden po tomto oznámení se však zaměstnanci dozvěděli, že se do práce vrátí až 27. dubna.