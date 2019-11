Poslední limitovaná edice letošního roku je tedy především připomenutím událostí v listopadu 1989. Název edice však odkazuje také na revoluční dění, které v roce 1918 vedlo ke vzniku samostatného Československa.

"Tvůrci edice, vyrobené v počtu pouhých třiceti kusů, se nechali inspirovat dvěma nejvýznamnějšími revolucemi, které pozitivním způsobem ovlivnily dějiny České republiky ve 20. století," uvedla tisková mluvčí společnosti Adéla Dittmannová.

Na tyto přelomové události, díky kterým získala naše republika svou tehdejší i dnešní podobu, upozorňuje několik detailů, které ozvláštňují klasicky minimalistický design hodinek. Na barvy trikolory - tedy i české vlajky - odkazuje kombinace bílého podkladu číselníku, červeného znaku a modrých ruček. "Na číselníku je decentně zobrazen historický znak Čech - heraldický český lev na malém státním znaku. Čas ukazují lístkové modřené žíhané ručky, vteřinovou ručku pak zdobí stylizovaný list lípy, tradičního českého národního stromu," popsala Adéla Dittmanová podobu "revolučních Primek", jejichž celkové barevné ladění číselníku koresponduje s konceptem věnovaným oslavě významných událostí českých dějin.

Na zadním dýnku jsou kromě čísla limitované edice vyryty tři letopočty - revoluční roky 1918 a 1989 a také 2019, který je rokem výroby limitované edice. Prosklené víko umožňuje pohled na in-house strojek PRIM kalibr 93 s ručním nátahem. Piktogram Novoměstských oblouků - nový symbol pro hodinky s manufakturním mechanickým strojkem - je umístěn na natahovací korunce.

Zatímco "trikolórní" svazek klíčů z Rychnova obdrží třicet významných nepolitických osobností spojených s hájením svobody a demokracie a zástupci médií, tak výrobce hodinek s něčím takovým nepočítá. Hodinky s cenou 89 tisíc korun se nerozdávají na potkání. "Celá edice jde do prodeje. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o třicet kusů, tak po zkušenostech s jinými edicemi očekáváme, že to bude otázka několika dní než se vyprodají," předpokládá Adéla Dittmanová, a zmiňuje, na jakou klientelu takovéto hodinky cílí. "Jsou to třeba sběratelé, kteří chtějí mít z každé limitované edice jedny hodinky. Ale mohou to být i lidé, kteří mají rádi české výrobky a raději podpoří českou značku před švýcarskými hodinkami ve stejné cenové hladině. Někteří zákazníci berou limitované hodinky jako investiční produkt," doplnila Dittmanová.

Jiří Řezník