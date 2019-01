VÝCHODNÍ ČECHY - Objednanou věc, kterou prodejce na naše přání upravil, vrátit nemůžeme.

Do čtrnácti dnů nemůžeme odstoupit od smluv, které se týkají například finančních služeb, ubytování, dopravy nebo stravování. | Foto: DENÍK/Adolf Horsinka

I dnes se v naší pravidelné rubrice budeme věnovat nakupování přes internet. Tentokrát se zaměříme na vrácení výrobků. Většinu zboží objednaného pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy nejčastěji přes internet, můžeme vrátit do čtrnácti dnů bez udání důvodu a jakékoliv sankce.

Pokud nás dodavatel na tuto možnost neupozornil, prodlužuje se lhůta na tři měsíce. Jako všude i tady však existují výjimky, což znamená, že některé věci bez udání důvodu vrátit nelze.

„Zákon je uvádí jmenovitě, tady by asi nemělo smysl uvádět všechny, takže alespoň ty nejčastější: především to jsou audio a videonahrávky, počítačové programy a hry, pokud spotřebitel porušil jejich originální obal. Je to proto, aby si případný zájemce nemohl objednané DVD přepálit a poté je vrátit prodejci zpět,“ řekl Josef Černý ze Sdružení obrany spotřebitelů (SOS).

Dalším případem, kdy objednaný výrobek vrátit nemůžeme, je věc, kterou prodejce sice běžně ve své nabídce má, ale pro spotřebitele byla na objednávku upravena její velikost, barevné provedení a podobně. „Nelze vrátit zpět ani věci, které se rychle kazí, tedy především potraviny, řezané květiny a také noviny a časopisy,“ objasnil Josef Černý.

Do čtrnácti dnů nemůžeme také odstoupit od smluv, které se týkají finančních služeb, ubytování, stravování, dopravy a tak dále. „Na závěr musím připomenout, že možnost vrácení lze využít pouze v případě, že prodávající má prodej zboží jako předmět svého podnikání. To znamená, že bez udání důvodu nemůžeme vrátit výrobek, který jsme koupili od fyzické osoby. Jedná se například o internetové aukce,“ varuje Josef Černý ze Sdružení obrany spotřebitelů.