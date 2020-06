ČSOB za 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojuje do rozhodování veřejnost.

V každém kraji soutěží čtyři projekty. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisti, které budeme postupně představovat na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Výsledná suma nakonec určí i částku, kterou finalistům přispěje ČSOB.

„Do finále se dostaly zajímavé projekty, které pomáhají zlepšovat život na mnoha místech po celém Česku. Jsem rád, že je v současné době společně s lidmi podpoříme a pomůžeme tak spolkům a místním organizacím překonat náročnou ekonomickou situaci,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Naučit mentálně postižené co největší samostatnosti

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořená celá řada zajímavých projektů od rekonstrukcí prostor pro fungování spolků a organizací, přes nákup potřebného vybavení a zdravotních pomůcek až po vzdělávací programy. Právě jeden z takových projektů je druhým představeným finalistou v Královéhradeckém kraji.

Sdružení Neratov, z.s., provozuje v Bartošovicích v Orlických horách denní stacionář, který poskytuje kvalitní odbornou pomoc lidem s kombinovaným postižením, autistům a mentálně postiženým ve věku od 18 do 64 let. Nový projekt Lávka chce klienty co nejvíce naučit sebeobsluze a maximálně zapojit do běžného života.

„Ve spolupráci a na základě individuálního přístupu rozvíjíme a upevňujeme jejich osobní, sociální i pracovní schopnosti a dovednosti. Snažíme se společně o to, aby se mohli začlenit do běžné společnosti a v co nejvyšší míře běžným způsobem života. Proto Lávka spojuje, umožňuje volný přechod do běžného života lidí bez omezení,“ říká Martina Kosová ze Sdružení Neratov.

Rozhodněte i vy!



O tom, komu přispěje ČSOB největší částkou, se rozhoduje právě teď na www.csobpomaharegionum.cz.



Přispívat můžete až do 2. července. ČSOB pošle do každého regionu celkem150 000 Kč.

Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí od toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců.



Nejúspěšnější žadatel v daném regionu dostane 50 000 Kč a na účty dalších tří poputuje 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč.



V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč.



Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 korun.



Nejúspěšnější uchazeči budou známi už 8. července.