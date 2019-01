VÝCHODNÍ ČECHY - Firmy v Pardubickém kraji nabízely v srpnu přes 10.000 volných míst. Podle ředitele Úřadu práce v Pardubicích Petra Klimpla je to historický rekord za dobu existence úřadů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Adolf Horsinka

V porovnání s červencem hledaly podniky minulý měsíc asi o 1500 pracovníků více a meziročně stoupl zájem mezi zaměstnavateli o nové lidi zhruba o 3400 volných míst, vyplývá ze statistik ministerstva práce a sociálních věcí.

"Poptávka po pracovní síle ovšem nekoresponduje strukturou s nabídkou míst, z toho důvodu roste počet cizinců v Pardubickém kraji," řekl Klimpl. V Pardubickém kraji pracují zejména Slováci, Poláci a Ukrajinci. Po vstupu Bulharska do Evropské unie se na Pardubicku za první pololetí trojnásobně zvýšil počet Bulharů. Ke konci června jich v regionu pracovalo zhruba 600.

Volná místa nabízejí velké, střední i malé podniky. Největší zájem přetrvává na Pardubicku, kde firmy hledaly v srpnu asi 4700 lidí. Regionální rádia nyní inzerují například nábor do společnosti Foxconn.

Problémy s hledáním pracovníků mají i firmy v ostatních regionech kraje. Na Orlickoústecku mohou dát firmy práci asi 2700 lidem, na Chrudimsku je k dispozici téměř 1600 míst. Firmy ze svitavského okresu hledají přes 1000 pracovníků.

Firmy, které plánují navýšení výroby, předpokládají nábory lidí i výhledově. Společnost Rieter z Ústí nad Orlicí hodlá v příštím roce přijmout do svého závodu v Chocni 170 lidí. Do dvou let chce přijmout stovky lidí letohradská firma OEZ.

"Nabídek na práci je tolik, že by mohli dělat všichni. Hezky to vypadá, že se ohlašují stále nové investice, ale aby měl kdo vyrábět. To je pro nás daleko větší problém," řekl před časem generální ředitel společnosti Rieter z Ústí nad Orlicí Václav Klička.

V Pardubickém kraji se nedostává především technických pracovníků. Krajský úřad proto vede kampaň, která by žáky základních škol nalákala ke studiu technických oborů. Podle krajské radní Jany Smetanové dílčí úspěchy už mají. Zájem mezi školáky o učiliště a technické střední školy stoupl o tři procenta.