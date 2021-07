Když po několika letech praxe ve stavební firmě nastoupila Milada Skutilová v roce 2002 do společnosti Kärcher, byla to v České republice malá firma s 10 lidmi. Přihlásila se na místo obastní manažerky pro Moravu a první roky strávila zejména na služebních cestách za obchodními partnery po Moravě a východních Čechách, které se snažila přesvědčit ke spolupráci.

„V kostýmu a na podpatcích jsem občas v průmyslových a zemědělských firmách tamní mužské osazenstvo pobavila. Původně jsem si myslela, že když se jedná o velkou nadnárodní korporaci, budu dělat velký obchod v moderních kancelářích či konferenčních místnostech top hotelů. Ale byla to mravenčí práce v terénu. Práce mě však bavila, a po dvou letech jsem se dostala na post country manažerky, časem pak ředitelky a jednatelky firmy,“ vzpomíná Milada Skutilová.

Ambiciózní plány do budoucna

Pochází z Brna, kam se velice ráda stále vrací. Po studiu pedagogické fakulty to ale ke katedře a vyučování nakonec nedotáhla. Začala při škole pracovat v jiném oboru a u společnosti, která je zaměřená na techniku a technologie, již zůstala. A plány do budoucna?

„Pandemie náš business spíše akcelerovala, protože hygiena a čistota je teď důležitým tématem. Celý svět se posunul do oblasti on-line a tzv. smart řešení. To je i oblast, které se teď hodně věnujeme. Stejně jako dalšímu rozvoji našich Kärcher center. I v době digitální je v našem oboru velmi důležitý osobní kontakt se zákazníkem. Kärcher centra nejsou jen prodejnami, ale kontaktním místem, kde zákazník nalezne servis, půjčovnu a odborné poradenství. Letos jsme se přestěhovali do nového retail parku v Jihlavě, v létě otevřeme Kärcher Center v Praze Štěrboholech a snad ještě stihneme do Vánoc otevřít Zlín,“ přibližuje Milada Skutilová nejbližší plány.

A kvituje s uspokojením, že většina zaměstnanců oceňuje výhody práce pro německou korporaci, která je zároveň stále rodinnou firmou, a proto je zde minimální fluktuace.

Uvítala by pružnější legislativu

Firmě nejvíce komplikuje život ospale fungující státní správa. „Jsou to třeba na poslední chvíli schvalované daňové a účetní zákony s rychlou účinností. Z dlouhodobého hlediska je pro nás problém nedostatek kvalifikovaných odborníků z technických profesí.“

Pro Kärcher je nejdůležitějším faktorem růstu inovace s tím, že firma jen za rok 2019 uvedla na trh 150 nových produktů, což je nejvíce v historii společnosti za jediný rok. Nezanedbatelný je počet patentů společnosti, kterých je celosvětově 640. Posledními novinkami je chytré řešení úklidu ve firmách či řízení běžných domácích pomocníků pomocí aplikací a napojení na internet věcí.

Rodina nadevše

Náročnou misi ve firmě se Miladě Skutilové podařilo skloubit s výchovou dvou dětí. „Nebylo to jednoduché, ale myslím, že jsem zvládla společně s manželem sladit obě role - manažerskou i rodičovskou. Navíc manžel je lékař, ale myslím, že to zvládáme. Díky tomu, že za mnou v Kärcheru stojí skvělý tým kolegů a kolegyň, to zvládám i doma. Rodina je totiž můj životní pilíř a společný čas si užíváme.“

I proto se volné chvilky snaží maximálně trávit se svými blízkými. Nemůže si vynachválit rodinné víkendy, ať doma v Praze nebo na Lipně, kam často jezdí, ale i při cestování v ČR a zahraničí. „Cestování je můj velký koníček, stejně tak dobíjím baterky cyklistikou, lyžováním. Velmi ráda trávím čas s přáteli, z povedeného setkání čerpám energii na hodně dlouho.“

20 let ve firmě

Kdyby se měla ohlédnout zpět, neměnila by. „I když jsem si představovala povahu i náplň práce trochu jinak, stejně tak jsem nepočítala s tak velkým kariérním posunem. Řídit českou pobočku s téměř 120 zaměstnanci, která každým rokem roste, je krásný výsledek práce celého týmu ve všech regionech Čech i Moravy.“

Navíc původně chtěla studovat cizí jazyky a k technickým oborům měla daleko. Přesto ji práce ve stavební firmě i přes počáteční pochybnosti zaujala a zjistila, že jí technické obory baví. „I když je to z velké části o komunikaci ven z firmy i uvnitř, o empatii či o obchodních dovednostech, často obor není rozhodující.“

Milada Skutilová

Pravidelně se umisťuje v prestižních žebříčcích Top ženy českého byznysu.



Za jejího vedení se obrat firmy (roce 2020 jsme dosáhli obratu 878 mil. Kč, letos je v plánu pokoření 1 miliardy korun) v Česku ztrojnásobil a počet zaměstnanců zdvojnásobil (nyní 107).



I česká pobočka firmy si zakládá na charakteru rodinné firmy.