Královéhradecko, Dvůr Králové - Místní akční skupina Královédvorsko podpoří během příštích let zemědělství, lesnictví nebo sociální služby v regionu. Lidé se mohou těšit i na chodníky a cyklostezky.

52 MILIONŮ KORUN získaly pro region v okolí Dvora Králové už v květnu pracovnice Místní akční skupiny Královédvorsko Simona Tulachová a Lenka Křížová (vpravo). | Foto: Archiv

Dvaapadesát milionů korun přiteče během nadcházejících let mezi podnikatele, malé a střední firmy, ale i obce z Královédvorska. Do nejzajímavějších projektů z celkem šestnácti oblastí částku premiérově rozdělí místní akční skupina (MAS).

„O peníze na činnost nebo realizaci projektu může požádat kdokoliv. Nemáme v tomhle směru omezení,“ říká Lenka Křížová, projektová manažerka MAS Královédvorsko.

Už během července pracovnice MAS Královédvorsko vyhlásili první dotační výzvu. Postupně až do nadcházejícího jara přibudou další. Žadatelé mohou usilovat o podporu z evropských fondů.

„Přihlášené projekty budou mezi sebou o finanční příspěvek soutěžit. Výhodou je, že projekty vždy hodnotí lidé, kteří jsou členy MAS Královédvorsko. Žijí přímo v našem regionu a znají proto jeho potřeby,“ vysvětluje Lenka Křížová.

Místní akční skupina Královédvorsko vznikla v roce 2013. V současné době sdružuje 48 členů různé právnické formy. Rozkládá se na území 12 obcí, a právě sem budou finanční prostředky putovat. Platí ale, že o peníze nemusí žádat jen členové sdružení.

Získání 52 milionů korun předcházela tři roky trvající práce na tvorbě strategie. Tu následně v dlouhém procesu schvalovali ministerští úředníci.

„V podstatě celou dobu jsme čekali a lidem jen slibovali, že něco bude. Nyní můžeme rozjet projekty a dostat do regionu podstatnou finanční částku do mnoha oblastí,“ těší Lenku Křížovou. „Není na co čekat, byli bychom rádi, aby většina investic proběhla do konce roku 2018. Proto k nám lidé už nyní mohou chodit, aby se pobavili o svých záměrech,“ vyzvala manažerka.

Oblasti, do nichž finance prostřednictví místní akční skupiny putují přitom určili samotní občané zapojených obcí. Na veřejných projednáváních vyzdvihli své priority, které nyní MAS podpoří. Patří mezi ně investice do bezpečnosti dopravy a budování cyklostezek, do zemědělství, sociálních služeb, škol a vzdělávání nebo do oprav národních kulturních památek. MAS podpoří i zaměstnanost. U mnoha oblastí se žadatelé mohou těšit na dotaci ve výši 95 procent nákladů.

MAS Královédvorsko



Místní akční skupina (MAS) Královédvorsko je zapsaný spolek, který vzniklo v roce 2013. Obdobné MAS fungují ve všech regionech České republiky. Jejich cílem je zlepšování kvality života a prostředí ve venkovských oblastech.



MAS Královédvorsko působí na území obcí Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dvůr Králové n. L., Horní Brusnice, Kuks, Mostek, Nemojov, Stanovice, Zábřeží-Řečice.