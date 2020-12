Obchodnice čeká na otevření: Bez vlastních úspor bych byla nahraná

Příští rok v květnu to bude 30 let, co Bronislava Janšová otevřela svůj obchod s textilem v Kostelci nad Orlicí. A své podnikání chce minimálně k těmto kulatinám udržet, i když lehké to není.

Příští rok v květnu to bude 30 let, co Bronislava Janšová otevřela svůj obchod s textilem v Kostelci nad Orlicí. | Foto: Deník/Jana Kotalová

"Spíš jsem předpokládala, že obchody otevřou ještě později, třeba až 7. prosince. Byla jsem připravená na horší variantu," komentuje chystané čtvrteční rozvolnění vládních opatření, které znamená, že konečně bude moci po dlouhých týdnech přivítat zákazníky ve své prodejně. Těžkou ránu zažila už v roce 2000, kdy ji zcela vykradli obchod. "Od té doby jsem musela s obchodem a se sebou pracovat jinak. Musela jsem splácet velký dluh a do toho ještě děti byly na školách, ale pro jistotu jsem si ještě nějakou korunu šetřila," vysvětluje Bronislava Janšová. Týniště se s rokem 2020 velkým ohňostrojem nerozloučí Přečíst článek › Nepříjemná zkušenost s vykradeným obchodem ji v době protikoronavirových opatření paradoxně pomohla. "Už delší dobu tak pracuji na tom, aby člověk byl bez dluhů, aby prakticky vydržel a měl finanční "polšťář". Takže nějaký mám a nehroutím se z toho," podotýká. Finanční pomoci od státu se však nezříká, každá je prý dobrá. "Ale vím, že kdyby mě opatření zastihla v horší situaci, že mi nepomůže. Bez vlastních úspor bych byla nahraná. A mám samozřejmě manžela, který pracuje v místní firmě jako zaměstnanec. Dřív také podnikal, kdybychom podnikali oba dva a oba bychom museli zavřít, byla by to katastrofa," dodává.

