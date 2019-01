Cotkytle - Pro starostu Iva Berkyho jsou na prvním místě finance, který by plynuly do obecního rozpočtu.

Přesně týden uplynul od ustavující schůze nového občanského sdružení Krajina pod Lázkem. Důvod jeho vzniku je podobný, jak tomu bylo již dříve v případech hnutí Zelená louka nebo Naše Výprachtice. Všechny tři spojuje odpor proti plánované výstavbě větrných elektráren, kterých by na Lanškrounsku mohlo v budoucnu stát několik desítek.



Vadí jim zásahy do malebné krajiny



„Obavy z větrných elektráren byly hlavním impulzem pro vznik. Jde nám o informovanost obyvatel vesnic a ochranu jejich zdraví. Jsme přesvědčeni, že krajina kolem Lanškrouna si nezaslouží to, co se s ní do budoucna plánuje,“ uvedl včera pro Deník předseda Krajiny pod Lázkem Prokop Holý a pokračoval: „Požádali jsme vedení obce Cotkytle o podklady, nějaký kontakt tam proběhl, ale dochází spíše k našemu obviňování ze zpátečnictví.“



Narazil tak na polemiku se starostou Ivem Berkym, která se naplno rozběhla ke konci srpna a stále pokračuje. První muž Cotkytle, kde už na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva podepsali dvě souhlasné smlouvy s výstavbou, v ní zpochybnil informace z občasníku vydávaného hornoheřmanickou Zelenou loukou, které měly přesvědčit občany o škodlivosti zamýšlené stavby. Stejně tak se opřel do prezentace, již má na svědomí lanškrounský architekt Přemysl Kokeš, další z odpůrců, a ve které figuruje hned dvaačtyřicet větrných elektráren po celém Lanškrounsku. „Tohle mě pobouřilo a urazilo, používá neodpovídající měřítko a největší možné elektrárny. Náš zájem je pochopitelně, aby byly co nejmenší,“ nechal se slyšet starosta. Na podporu svých argumentů pak uveřejnil na internetových stránkách obce mimo jiné korespondenci s Jaroslavem Štastným, starostou Pavlova, kde podobné elektrárny údajně už tři roky bezproblémově fungují.



Berky: „Kompromis asi nenajdeme“



Ivo Berky, jenž se ustavující schůze Krajiny pod Lázkem před týdnem rovněž zúčastnil, zůstává neústupný. Podle něj se o „vrtulích“ nad Cotkytlí už dva roky jednalo a dostatečně informovalo, před vznikem sdružení nezaznamenal podle svých slov od místních žádné záporné ohlasy. „Kompromis asi nenajdeme, protože sdružení nechce vůbec žádnou elektrárnu. Pokud proběhne referendum, rozhodnou občané obce. Jestliže má sdružení přes sto členů, z místních jich bude možná ta menší polovina. Zúčastnil jsem se první schůze a polovičku lidí jsem tam neznal,“ trvá na svém. Prokop Holý ale s jeho tvrzením nesouhlasí: „Jsou to osoby většinou nějakým způsobem spojené s Cotkytlí, i když zde třeba přímo nemají trvalé bydliště. Třeba rodina mé ženy tady dlouhodobě žila, než odešla do Prahy. Nechápu, jak si pan starosty tyhle lidi může brát do úst.“



Na prvním místě je pro zastánce elektráren v Cotkytli ekonomická stránka věci. Každoroční přísun peněz v případě „zelené“ pro stavbu by přilepšil obecní pokladně. „Se současným rozpočtem nejsme schopni provádět významnější akce. Jde například o výstavbu vodovodu, kterou plánujeme. Nezastávám se větrných elektráren z nějakého osobního zájmu,“ říká Ivo Berky a k razantní změně krajinného rázu dodává následující: „Nevím, kolik elektráren by tady mohlo stát, možná šest, ale k tomu se vyjádří EIA (posuzování vlivu na životní prostředí, pozn. autora). Ne že by elektrárny do krajiny přímo patřily, ale nevadí mi, je to o zvyku. A jsou daleko horší stavby, třeba vysílač na Lázku, proti němuž nikdo neprotestoval.“ Na druhé straně Prokop oponuje: „Nevidím žádné velké přínosy. Pokud by větrné elektrárny nebyly dotované, nemohou ani fungovat. Chápeme ´boom´, na který se nabalily skupiny podnikatelů. Do téhle krajiny ale větrné elektrárny nepatří a došlo by pouze k její degradaci.“

