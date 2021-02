I Jaroslav Socha z Týniště nad Orlicí, který podniká v oboru brašnářství a oprava obuvi už třicet let, nyní musí zákazníky odmítat.

"Jde o služby, musel jsem také zavřít a otevření je v nedohlednu. Už to je potřetí. Práce by bylo dost, ale lidé si ani nemohou vyzvedávat opravené věci. Nevím, jak to bude dál. Lidi tady zvoní nebo mně posílají maily, ale já nemůžu nic dělat, kdokoli mě může udat. Už jsme to tady zažili. Všechna ta opatření nedávají smysl, nechápu to, je to celé postavené na hlavu," povzdychl si.

Zákazníci, za ním přijíždějí z blízkého okolí, ale třeba i z padesátikilometrové vzdálenosti, měsíčně jich měl na 300. Nucené a stále se prodlužující prázdniny pro něj znamenají další ztráty. "O kompenzace jsem žádal, hlady neumřeme, ale asi nás to nezachrání. A nikoho to nezajímá," říká.

"Beru to, že lidé jsou nemocní a je třeba dodržovat hygienická opatření, ale plno lidí by mohlo fungovat a nemohou, protože jim to stát zakáže. Spolupracuji s místní obuví. Jen kvůli dětské obuvi ani neotevřela, protože se to nevyplácí, něco stojí třeba i vytápění. Systém, který vláda zavedla, je nesmyslný. Kdyby protlačili ještě EET, tak jsme zkrachovali všichni. Je to cílené na to, aby se veškeré tyto služby zlikvidovaly, a s nimi skončí i dodavatelé. Je to řetězec, který se roztrhne a přestane fungovat," upozorňuje Jaroslav Socha.

Nejen on zastává přitom názor, že drobní podnikatelé by byli schopni zajistit ve svých provozovnách dodržování hygienických opatření, kdyby jim stát umožnil otevřít.

Výjimku ze zákazu provozu činnosti mají některé opravny a servisy:



- servisy a opravny silničních vozidel

- servisy výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

- provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost.

Ostatní opravny a servisy, které nejsou ve výjimkách, musí být uzavřeny. /Zdroj: Covid portál