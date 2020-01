Situaci kolem šíření koronaviru se věnuje i společnost Škoda Auto, která má svůj závod v Kvasinách.

„V tuto chvíli nemá firma ŠKODA žádného zaměstnance vyslaného na pracovní cestu do Čínské lidové republiky. Služební cesty do Číny jsou posunuty. Toto rozhodnutí bude platit do odvolání,“ uvedl mluvčí podniku Tomáš Kotera.