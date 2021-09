Dominik Mervart pak zvítězil i v doprovodné kategorii MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří překonali v podnikání problémy a nástrahy, nevzdali to a pracují dál.

„Dlouho jsem z médií zaznamenával informace o tom, že hmyz je potravina budoucnosti, ale ani po mnoha letech se nic nedělo a hmyzí potraviny nikde. Nakonec jsme se s mojí ženou rozhodli, že nebudeme čekat, a pokud se s tím něco má udělat, musíme to změnit my,“ uvedl Libor Sloupenský z firmy WormUP.

Královéhradecký kraj zná nejlepšího živnostníka i firmu roku 2021. Pomyslný trůn obsadil mladý cukrář Dominik Mervart ze Zaloňova, Firmou roku se stala společnost WormUP z Vamberka, která se specializuje na produkci slaných pochoutek z hmyzu. Vítězové postupují do celostátního finále, to se uskuteční 7. prosince v pražském Žofíně.

