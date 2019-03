Po předloňském roce, kdy automobilka Škoda trhala rekordy jak v prodeji vozů, tak i ve finančních výsledcích, přišel mírný pokles. Čistý zisk loni klesl o devět procent na 28,89 milionů korun. Podle předsedy představenstva Bernhara Maiera hospodaření firmy ovlivnily investice do nových technologií jako je elektromobilita, digitalizace, zvýšené personální náklady nebo nepříznivé kurzy. Negativní vliv měl i přechod na nový cyklus měření emisí, celní válka mezi USA a Čínou či brexit. Pozitivní zprávou však byl pro Škodovku pohled na statistiku prodejů. Zde naopak tržby vzrosly o dvě procenta na rekordních 416 miliard korun.

I kvůli poklesu v zisku si podle člena představenstva pro lidské zdroje Bohdana Wojnara automobilka nemůže dovolit podobně vysoký růst jako loni, kdy se i přes hrozící stávku dohodla s odbory na dvanáctiprocentním růstu mezd. Podobně bohatý rok nepředpokládá ani odborový předák KOVO Jaroslav Povšík. Podle něj se letos nevedou debaty kolem kolektivní smlouvy, která vyprší poslední březnový den, okolo procent, ale odbory žádají přidat na mzdách ve všech tarifních třídách pevnou částku. „Jsme v pátém kole vyjednávání a oproti minulému roku nechceme provokovat, ale snažit se na celou věc, i s ohledem na zisk, dívat z konzervativního hlediska. Historicky poprvé jedeme na pevnou částku, kdy náš sen a představa je růst mezd v každé platové třídě o čtyři tisíce korun,“ nechal se slyšet odborový předák. Pevná částka představuje rozdílný procentuální nárůst v různých tarifních třídách, v nejnižší platové třídě by byl procentuální růst nejvyšší. Podle Jaroslava Povšíka by se dalo mluvit v této kategorii až o 15 procentech. Je ale pravděpodobné, že růstu o 4000 korun odbory nedosáhnou. „Nechci však jít moc hluboko pod tuto částku. Máme určité mantinely. Ale spodní hranici vám nyní neřeknu,“ dodal Jaroslav Povšík, který doufá, že se nebude opakovat scénář z loňského roku, kdy hrozila i stávka, a nová kolektivní smlouva bude uzavřena do konce března. „Zatím nám škodovka nabídla zvýšit mzdy o 2000 korun, ale to je málo. Doufám, že se brzy dohodneme,“ dodal odborový předák.

Brzké uzavření nové kolektivní smlouvy by uvítal i Bohdan Wojnar. „Nemohu mluvit za obě strany, ale dosavadní jednání vnímám jako velmi vstřícná a konstruktivní. Pozitivní je, že odboráři vnímají odpovědně i fakt poklesu zisku a samy svorně tvrdí, že nechtějí navrtávat loď, ve které plují. Doufám, že řešení najdeme brzy a ne jako v loňském roce pět minut po dvanácté,“ uvedl Bohdan Wojnar.

Tučný bonus

I přes pokles zisku dostane i letos přes 30 tisíc kmenových zaměstnanců desítky tisíc na bonusech. „Již nyní jsme se dohodli na prvním květnovém bonusu, který činí 65 tisíc korun. Ještě letos by však zaměstannci měli dostat další dva bonusy - v červnu a prosinci. Naší snahou je, aby se konečná částka pohybovala kolem 140 tisíc korun,“ uvedl Jaroslav Povšík.

Letos automobilka čeká pozitivní vývoj. Škoda Auto investovala loni více než 500 milionů eur (asi 12,8 mld. Kč) do svých českých závodů. V příštích čtyřech letech investuje dvě miliardy eur (asi 51,2 miliardy Kč) do elektromobility a nových řešení mobility.