BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH - O poctivé práci handicapovaných se lze přesvědčit v chráněných dílnách Sdružení Neratov Kopeček.

Mezi originální produkty patří i keramika z chráněných dílen Kopeček u Neratova v Orlických horách. Hrnečky před vypálením ukazuje vedoucí dílen Vladislav Bukáček. | Foto: Pavel Bednář

O práci handicapovaných je zájem. Novými výrobky vybaví například i restauraci.

Tady nyní připravili nové vzory na originální keramické kachle. „Ty vytlačujeme do hlíny na grafickém lisu. U této kolekce teď rozšiřujeme výrobu. Je o ně hodně velký zájem,“ říká vedoucí chráněných dílen Vladislav Bukáček. Pláty pro kachle nyní dokonce začali stáčet a vyrábět z nich tak hrnečky. Z malých plošek pak dělají i přívěsky. Zaměřili se také na výrobu keramiky z červené hlíny.

Nádoby na příbory, ubrousky a solničky připravují i do restaurací. „Chystáme nyní do Helvíkovic do restaurace tyto věci. Také budeme pro ně dělat i něco pro vnitřní výzdobu,“ dodal Vladislav Bukáček.

V tkalcovské dílně pro změnu tkají dva druhy koberců. „Děláme jednak hadrové a jednak čistě vlněné koberce, kde zatkáváme i vypranou vlnu, kterou tady zpracováváme úplně od počátku. Češeme ji, pereme, spřádáme na kolovrátku a tkáme,“ říká Jana Barillová z Kopečku. Chtějí tu začít tkát i vlněné tašky.

Pro své výrobky získalo Sdružení Neratov certifikát „Orlické hory originální produkt“. V příštím roce by se chtělo ucházet o další certifikát, který by měl zahrnovat výrobky dílny ručních prací, jako jsou například svíčky.

V současné době pracuje v chráněných dílnách Kopeček sedm zaměstnanců se zdravotním postižením. Brzy by měl přibýt osmý. „Každý je šikovný na něco jiného,“ říká Jana Barillová o pracovnících chráněných dílen.

Co se do tištěného vydání nevešlo:

Časem počítají v Bartošovicích v Orlických horách i s dalším rozšířením činnosti. „Má tady proběhnout druhá etapa výstavby. Tak, jak to přinese život, uvidíme, co bude třeba, o co bude zájem a co by naši klienti uměli,“ sdělil Ludvík Klimeš ze Sdružení Neratov.