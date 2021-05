„To jsem tedy pěkně nahranej a je to pro mě velká komplikace,“ nechal se slyšet Stanislav Kubálek. Ten po celou dobu pandemie neměl z otevřené okénko a před čtrnácti dny neotevřel ani zahrádku, kdy vše směřoval k otevření v polovině června. „Mít otevřené okénko či zahrádku mi přišlo neekonomické. U zahrádky mi navíc nehrálo do karet počasí,“ dodává muž.

Do karet mu nehraje ani páteční vládní rozhodnutí: „To prostě nestihnu. Počítal jsem s polovinou černa a proto jsem se v mezidobí rozhodl renovovat kuchyni. Tu starou mám nyní nastěhovanou v lokálu a novou mi přijedou namontovat kolem 10. června.“ Podle Kubánka tak bylo páteční prohlášení ranou pod pás. „Od začátku bych kvitoval otevřít podniky co nejdříve, ale takhle ze dne na den? To je od vlády opravdu nešťastné. Navíc se obávám, že kvůli této situaci, kdy nebudu mít otevřeno, přijdu i o kompenzace a na těch pár dní budu muset dát zaměstnancům volno či nařídit dovolenou, ale tu už budu muset platit ze svého.“

Dle Kubánka pak s pondělním otevřením vnitřních prostor budou mít problémy i jiné podniky: „Nejsme auto, aby se jen otočilo klíčem a rozjeli jsme se. Ostatní kolegové budou mít například problémy takřka ze dne na den naskladnit. A to také nemluvím o těch, kteří, stejně jako já, neprodávali z okének a na zahrádkách. Kde oni teď narychlo seženou například sanitaci na trubky. Pro všechny je to velká újma a komplikace.“