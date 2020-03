Zhruba před dvěma týdny se firma Batist Medical rozhodla na základě žádosti ministra zdravotnictví i premiéra zainvestovat do nové technologie na výrobu účinnějších ochranných roušek a zároveň navýšila kapacitu výrobu klasických ústenek, které používají hlavně poskytovatelé zdravotní péče. "Poptávka po rouškách se zvýšila masivně, a nejenom po rouškách, ale i po respirátorech. Za poslední měsíc jsme zaznamenali v souvislosti s koronavirem v Číně mnohonásobné zvýšení poptávek, především ze zahraničí. Od pondělí tohoto týdne, kdy se objevily informace o koronaviru v Itálii, tak jsme zaznamenali výrazně vyšší zájem i od českých zákazníků, a to nejenom od poskytovatelů zdravotní péče, ale i od veřejnosti," uvedl generální ředitel Batistu Tomáš Mertlík.

Příští týden rozjedou novou linku

Co se týče uspokojení poptávky, Mertlík potvrdil, že společnost dělá, co může. "Celou poptávku nejsme schopni pokrýt. Dodáváme na trh zhruba milion kusů ústenek měsíčně. Přibližně polovina jde na trh do České republiky. Rozhodli jsme se proto zakoupit novou linku na ústenky, kterou bychom rádi uvedli do provozu příští týden. Ta bude mít kapacitu 400 tisíc kusů ústních roušek měsíčně. Naprostá většina skončí u českých zákazníků," dodal Mertlík s tím, že od několika výrobců v Evropě získávají i respirátory, které by chtěli uvolňovat na český trh v množství 100 tisíc kusů týdně. „Dodávky by měly začít od pondělí příštího týdne,“ uvedl Mertlík, který ocenil přístup ministerstva zdravotnictví, které omezilo vykupování těchto výrobků zahraničními subjekty. „Na doporučení pana ministra Vojtěcha se exporty z větší části omezily, a výrobky končí u nemocnic a veřejnosti v České republice,“ dodal.

Nová rouška s nanovrstvou

Společnost rozšířením provozu reaguje na koronavirus, jehož výskyt potvrzuje stále více evropských zemí. "Lidé se chtějí chránit. Kromě toho, že zvýšíme kapacitu, tak jsme také dokončili vývoj nového produktu. Jedná se také o ústenku, která má ale výrazně vyšší filtrační schopnost. Využíváme spolupráci s českou firmou, kde filtrační vrstva je opatřena nanovrstvou, která dokáže zachytávat částice o velikosti 12 mikronů, což je právě zhruba velikost virů," zmínil Tomáš Mertlík, který neopomněl upozornit, že klasické ústní roušky nezabrání průniku částic o velikosti virů, včetně koronaviru.

"Klasicky se ústenky skládají ze třech vrstev - jedna je ta viditelná, pak je tam filtrační vrstva a třetí je ta, která je ve styku s pokožkou, má testování biokompatibility, kožní snášenlivosti a tak dále. Mezitím je filtrační vrstva, o kterou tady právě jde. A my jsme se rozhodli zlepšit tuto filtrační vrstvu právě nánosem nanovrstvy. Ještě zvažujeme další modifikace toho výrobku a to tak, že těch filtračních vrstev umístíme několik za sebou tak, aby byla filtrační vrstva těch roušek na úrovni téměř sta procent," popsal záměr výrobce.

V ochraně před virem se podle jeho slov využívá hustota filtrační vrstvy, následně pak její náboj, který dokáže při průletu částice zachytit ve své struktuře. Výroba by měla být započata do 10 dní.

Cena ochrany? Kolem 25 korun

"Chtěli bychom udržet přijatelnou výrobní a prodejní cenu, řádově očekáváme, že jedna ústenka, která bude mít tu vysokou filtrační schopnost, i proti virům, tak bude stát někde kolem 25 korun. Běžná ústenka se prodává kolem pětikoruny," uvedl také Mertlík, že použitelnost je v řádu několika jednotek hodin."Po třech hodinách po nasazení výrazně ztrácí filtrační schopnost, protože absorbuje i vlhkost při dýchání, ta filtrační schopnost snižuje," uzavřel.

Nemocnice se mají zásobit rouškami na čtyři měsíce dopředu

Podle slov premiéra Andreje Babiše je důležité, aby nemocnice a lékárny měly dostatek roušek. „Ministr zdravotnictví uložil nemocnicím, aby se předzásobily a objednaly si roušky na čtyři měsíce dopředu. Jedná se asi o jeden a půl milionu kusů. Zároveň jsem vyzval i prezidenta České lékárenské komory Aleše Krebse aby se i lékárny dostatečně zásobily rouškami a respirátory. Nechceme nechávat nic náhodě,“ uvedl premiér Babiš, který by si chtěl posvítit i na případné překupníky, kteří by s tímto sortimentem kšeftovali. „V žádném případě ale není důvod k nějaké panice a všichni jsme začali nosit roušky. Doposud u nás nebyl potvrzen žádný výskyt a děláme všechno pro to, aby ani nebyl. Nechceme ale nic ponechávat náhodě,“ zopakova premiér.

Jiří Řezník