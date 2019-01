RYCHNOVSKO - Výrobci, kteří chtějí své produkty označit co nejdříve certifikátem „Orlické hory originální produkt,“ se přihlásili do výběrového kola, jehož 1. kolo sběru žádostí o udělení certifikátu bylo 25. května. Zájemci naleznou kontakty na internetových stránkách www.pohodavenkova.cz.

Orlické hory | Foto: Pavel Bednář

„Výrobce si mohl podat žádost pro jeden konkrétní výrobek a nebo pro jakkoliv definovanou skupinu výrobků, ale všechny ty výrobky musí splňovat kritéria, která uvedl v žádosti,“ uvedla Iva Dyková z Regionálního environmentálního centra ČR, které značení výrobků v zemi zaštiťuje.

Značka zatím bude udělována domácím výrobkům z území pěti místních akčních skupin, kterými jsou POHODA venkova, Splav, Vyhlídka, Nad Orlicí a Orlicko. Dané území pro značení domácích výrobků v Orlických horách vzniklo právě kombinací území „maseků a Turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko. Projekt značení domácích výrobků v Orlických horách je spolufinancován Královéhradeckým krajem.

Iniciativu v procesu značení domácích výrobků v oblasti Orlických hor a Podorlicka podnítila Místní akční skupina POHODA venkova. „Myslím, že se nám podařilo zařadit území Orlických hor do již fungujícího a velice zajímavého systému značení domácích výrobků v zemi. Chtěli bychom naší značkou podpořit místní výrobce a řemeslníky a pomoci jim zviditelnit jejich aktivity. Pro některé větší firmy není tato značka prvořadou záležitostí, ale určitě ji mnozí využijí, neboť rádi zdůrazní příslušnost k danému území. Jedná se o prestižní záležitost a to vše napomáhá i aktivitám v oblasti cestovního ruchu“, sdělil její předseda a koordinátor projektu Luboš Řehák.

Podle něho slavnostní udělování prvních certifikátů, které vybere komise složená ze zástupců MAS i nezávislých organizací, proběhne v sobotu 9. června. Na šetrnost k přírodě bude v komisi dbát například zástupce CHKO Orlické hory.

Co se týká tradice, tak body mohou být uděleny nejen za výrobek, ale i za tradici samotné firmy. Hodnocen je i podíl ruční práce a body navíc může uchazeč získat i za výrobky s nezaměnitelnými motivy z Orlických hor a Podorlicka. Podle projednávaných pravidel, o kterých mohli spolurozhodovat i výrobci, kteří se schůzek k nim zúčastnili a jejichž zástupci budou moci být i v komisi, může být dobudoucna certifikát udělen i ojedinělým kulturním akcím či dokonce službám organizací.

„To pokud půjde o takové specifické věci, které sem prostě patří, staly se tradičními akcemi. Udělování značky v oblasti duševních hodnot území je v projednávání, pravidla udělování značky jsou prozatím zaměřena na certifikaci výrobků,“ dodal Luboš Řehák.

Certifikát „Orlické hory originální produkt“, který zájemci mohu získat k užívání na dva roky, má nejen zviditelnit zemědělce, řemeslníky a další podnikatele, kteří vyrábějí tradiční či jedinečné produkty se zárukou kvality a šetrné výroby, ale také oblast zviditelnit turisticky. Pomoci může i prodeji výrobků lehce mentálně postižených z chráněných dílen Kopeček v Bartošovicích v Orlických horách.

„Nám by to vše zvýšilo odbyt, protože my z výtěžků hradíme provoz dílen a mzdové náklady zaměstnanců, takže každá zrealizovaná zakázka má pro nás ohromný přínos,“ říká vedoucí chráněných dílen Vladislav Bukáček.

V budoucnu si výrobky z Orlických hor budou moci turisté a zájemci zakoupit například v některých muzeích, v infocentrech, přímo u výrobců či v hotelech. Setkat se s nimi budou moci i na jarmarcích, veletrzích cestovního ruchu a prodej bude možný i prostřednictvím zvažovaného internetového obchodu. Nyní se o certifikát uchází kolem deseti výrobců.