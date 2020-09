Na pardubický stadion do Svítkova chodilo minulé roky přes deset tisíc diváků. Organizátoři jsou na vstupném z plochodrážního svátku zainteresovaní, ale v neděli 4. října bude moct na Zlatou přilbu z epidemiologických důvodů přijít jen 2000 fanoušků. A podle vyhlášení hygieniků Pardubického kraje se na tribunách nebudou smět pohybovat bez zakrytých úst a nosu.

„Závod budeme přes výrazně nepříznivé podmínky pořádat. Zvítězilo srdce nad rozumem. V minulosti konání Zlaté přilby zastavila pouze druhá světová válka a hospodářská krize padesátých let. Nechceme, aby se tradice přerušila, i když je tato skutečnost pro nás krajně nevhodná,“ uvedl tiskový mluvčí závodu Petr Moravec s tím, že závod se bez přerušení koná roku 1961.

Na startu i obhájce

Prodáno je právě 2000 lístků a další se již nedají koupit. Pořadatelé byli přitom připraveni na osmitisícovou návštěvu. „Věřte, že nás to mrzí. Dělali jsme maximum, připravovali stadion podle úplně jiných pravidel. Jedná se o drastické omezení, chtěli jsme, aby se diváci na stadion dostali, ale nic s tím neuděláme. S nějakou výjimkou se nedá moc počítat,“ konstatoval.

Tradiční plochodrážní hody jsou ve Svítkově roztaženy na celý víkend. Na páteční a sobotní program ještě zbývá po 500 vstupenkách. První den je na programu jediný finálový závod juniorského mistrovství světa. Na startu by měli být i Češi Jan Kvěch a Petr Chlupáč.

V sobotu se koná Zlatá stuha juniorů a po něm závod světového šampionátu ve Flat tracku, což je americká verze ploché dráhy. V neděli pak dojde na 72. ročník Zlaté přilby. „Vzhledem k omezením a menšímu příjmu z prodeje vstupenek jsme se rozhodli zúžit startovní pole na 24 jezdců. I tak se bude jednat o kvalitní podívanou,“ pochvaloval si ředitel Zlaté přilby Evžen Erban.

Milík bude fit

Na startu budou čtyři vítězové pardubického závodu: Australan Jason Doyle (2018 a 2019), domácí hvězda Václav Milík (2017), nebo Dánové Hans Andersen (2008) a Nicky Pedersen (2010). Z Čechů pojedou Josef Franc, Jan Kvěch a po Milíkovi druhý pardubický zástupce Hynek Štichauer.

„Bohužel bude chybět letošní mistr republiky Eduard Krčmář, kterého ve stejný den čeká v Polsku závod o postup do elitní ligy,“ uvedl Erban a zároveň potvrdil, že Milík, který měl minulý týden pád v Polsku a pak i na první pražské Grand Prix, na domácím oválu určitě pojede. „Ještě mu zbývá dost času, aby se mu zahojily odřeniny. Je připravený nastoupit.“

Pro vítěze je jako pokaždé připravená nádherná zlatá přilba z dílny pardubického klenotníka Pavla Lejhance. „Je vyrobená z ryzího stříbra a pozlacená. Jenom doufám, že vyhraje někdo jiný, než dvakrát za sebou Doyle. Na jeho menší hlavu totiž standardní rozměr přilby nepasuje,“ sdělil s úsměvem Lejhanec.

Přibrat roušky

Uspořádání Zlaté přilby je svým způsobem unikát. „Plochá dráha se v koronavirové sezoně jezdí hlavně v Polsku, u nás a ve Švédsku. Třeba v Anglii byla sezona zrušená,“ podotkl Moravec.

„Pojede se za přísných bezpečnostních opatření. Závodníci budou ve styku jen se svými mechaniky. Co se týká diváků, tak ti, co mají lístky k sezení, mají své místo rezervované. Pro ty, co si pořídili vstupenky k stání, čeká přesun na severní tribunu se sedadly. A všichni musí mít roušky,“ upřesnil režim tiskový mluvčí.

Plochodrážní program bude po pardubickém víkendu pokračovat ještě v Praze na Markétě, kde se v pondělí 5. října pojede Memoriál Luboše Tomíčka. I na tento závod platí, že bude do ochozů vpuštěno maximálně 2000 fanoušků.