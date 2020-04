„Makáme dál, koně musíme nakrmit, jít se s nimi ven. Ale režim je volnější. Člověk už nějaké to kilo přibral,“ usmál se sedmatřicetiletý jezdec. Jinak nastalou situaci bere vážně.

Opatření kvůli epidemii koronaviru zasáhla i dostihový sport. Jaká je nyní situace?

U nás v Čechách se sezona měla naplno rozjet teď začátkem dubna, takže tady je naděje, že pokud se v dohledné době situace uklidní, tak se dostihy zase rozjedou. I když v tomhle směru jsem mírně pesimistický, ale naděje umírá poslední.

Vy jste živnostník. Co teď je hlavní náplní práce žokeje?

My děláme v zemědělství,i když nejsme přímo v té výrobní činnosti. Koním se musíme věnovat stále, minimálně jim dát nažrat a jít s nimi ven, protože kdyby se nehýbali, tak je to špatně. V tomhle směru my jezdci, trenéři i realizační týmy nějakým stylem pracujeme dál a připravujeme se na to, že někdy budeme zase běhat. Ale tréninkový režim se trochu zvolnil. Nejhorší je ta nejistota, že člověk neví, kdy a jestli vůbec to zase začne.

Často jste vyrážel závodit po Evropě, například do nyní dosti zasažené Itálie. Jaké máte zprávy z těchto zemí?

Jsou na tom stejně jako my. Nějakým stylem trénují, je to individuální. O zvířata je třeba se postarat. Ale celkově je to špatné pro všechny. Dostihy se zrušily úplně všude, neběhá se v Německu, v Itálii i ve Franci, neběhá se už ani v Anglii. Jako poslední do minulého týdne jeli v Irsku za zavřenými dveřmi, ale i tam už je vše zastavené. Musíme počkat, jak to bude dál.

Jaký odhadujete dopad z finančního hlediska? Může to být pro dostihy až likvidační?

Samozřejmě že momentální výpadek příjmu nikoho z nás nepotěší, ale já se spíš obávám horší věci. A tou je celková ekonomická krize ve světě, kterou může epidemie vyvolat. Pokud nebude dostatek financí, tak my jsme ti první, kteří nedostanou nic. Bude se samozřejmě hledět na jiná, důležitější odvětví. Zde také vyvstává otázka, jak na tom budou majitelé stájí. Spousta z nich měla rozjetý byznys a teď se to zadrhlo. To je horší. Tady platí, čím déle ta pauza bude trvat, tím víc to bude bolet. Snad se vše brzy vrátí do zajetých kolejí.

Myslíte si, že by alespoň část ztrát mohl uhradit stát?

To si vůbec netroufnu říct. Nebude to jednoduché. My jsme často jezdili do Itálie a tam dostihy byly hodně postavené na státní podpoře. A těžko říct, jak to teď bude. Ani lidem do Itálie nyní nevolám s otázkou, co bude dál, protože všichni tam teď mají pochopitelně jiné starosti a bojí se toho, co bude. I když už to slovo bát se, je špatné. Člověk musí věřit, že jak tahle epidemie rychle přišla, tak zase odejde.

Myslíte si, že může být ohrožena dokonce říjnová 130. Velká pardubická?

Tohle nejde odhadnout. Nejsem odborník, na to tady máme fundované a vzdělané lidi. Právě oni by měli nastalou situaci vyhodnotit a ukázat nám směr, jak zastavit koronavir. Názor na to mám, ale nemyslím si, že by byl zcela objektivní.

Může podle vás nastat i katastrofický scénář, že dostihové stáje budou krachovat?

To si myslím nehrozí. O zvířata se člověk musí vždycky postarat, ať se děje, co se děje. Je to stejné, jako když se musí člověk postarat o jiné lidi. Kůň je taky živý tvor. Takhle daleko to nedojde. Spíš se jedná o tu nadstavbu v dostihovém sportu. Tam může dojít k jistým omezením.

Jste v kontaktu s ostatními žokeji?

V kontaktu jsme, ale každý maká, chodíme do stáje, jezdíme. Jak už jsem řekl, nejhorší je ta nejistota, co bude dál. Ale nejsme v tom sami. To se týká pomalu každého, řidičů, hoteliérů… Nejdůležitější je, aby člověk zůstal zdravý, koronaviru se vyhnul a zbytek už se nějakým stylem zase dá dohromady.

Jak se udržujete v kondici?

Člověk se snaží, ale výpadek z dostihového rytmu je znát, respektive bude znát. Teď je znát akorát na váze. (směje se) A to mě moc netěší. Ten návrat potom, až se to rozjede, bude krutý. Já tím, že jedu celý rok, tak jsems váhou nikdy až tak velké problémy neměl, ale teď je to jiné. Naposledy jsme závodili před více než měsícem. Dvaadvacátého února jsme byli na závodech v italském Trevisu. Od té doby máme utrum, takže nějaké to kilo už mi přibylo. Člověk tloustne. Tohle je horší než na Vánoce.

Jan Faltejsek:



Narozen: 1. března 1983, Kladruby nad Labem.

Odvětví: Překážkový žokej.

Nejvíce závodil za stáj Wrbna Racing (trenér Čestmír Olehla) a stáj Dr. Charváta (trenér Pavel Tůma).

Úspěchy: 5x vyhrál Velkou pardubickou (2012, 2013, 2014 – Orphee des Blins, 2016 – Charme Look, 2018 – Tzigane du Berlais. Řadu vítězství vybojoval na zahraničních dostizích v Anglii, Francii, Itálii, Německu, Rakousku, Slovensku a Švědsku.