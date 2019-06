Druhým dílem evropského šampionátu pokračuje o tomto víkendu seriál mistrovství Evropy v autokrosu.

Václav Fejfar | Foto: Archiv

Po německém Seelowě se jede v lotyšské Bausce. Na startu by neměl chybět závodník z Lužan Václav Fejfar. Ten neprožívá povedený vstup do letošní sezony, když závod nedokončil v Německu a do cíle nedojel ani minulý týden na mistrovství republiky v Nové Pace. Do Bausky však odjížděl s velkým odhodláním.