Na poloviční distanci přidal do skvostné bilance stříbro.

Gracík sice nebyl nejrychlejší v rozplavbách ani v semifinále stovky, ale nejdůležitější bylo zvládnout co nejlépe finálový závod. Tam se rozdávaly medaile a všechno mu vyšlo dokonale. Plavec SCPA Pardubice přijel do Rumunska s osobním rekordem na motýlkářské stovce 53,67. V rozplavbách dosáhl třetího času 53,74 a v semifinále byl rovněž třetí, ale zatřásl jak osobním, tak českým juniorským rekordem, když dohmátl v čase 53,36. Z juniorských tabulek o 16 setin vymazal Sebastiana Luňáka.

Ve finále potom svěřenec trenéra Martina Kratochvíla explodoval ke zlaté medaili a dalšímu rekordnímu výkonu 52,69. Během dvou soutěžních dnů se tak dokázal zlepšit téměř o sekundu.

Je to tam! Nejprve údiv po dohmatu finále a při pohledu na pořadí v cíli, potom nefalšovaná euforie Daniel Gracíka. A nakonec medaile na krku.Zdroj: LEN/Simone Castrovillari

Za Gracíkem skončil druhý Dán Casper Puggaard, který sice v polovině trati vedl, ale v cíli na českého mladíka ztratil 36 setin. Bronz bere Ethan Dumesnil z Francie. Další český reprezentant Tobias Kern obsadil ve finále šesté místo.

Pro Gracíka šlo o druhou evropskou juniorskou medaili, loni v Římě skončil třetí na motýlkové padesátce. A na ní útočil na další cenný kov, do nedělního finále postupoval druhým nejrychlejším časem. A útočil úspěšně. Dán Puggaard byl sice tentokrát o necelé tři desetinny rychlejší, ale časem 23,94 si Daniel Gracík zajistil stříbro.

O další finálové umístěni pro pardubické plavání se postaral Natálie Jandíková. Rodačka z Litomyšle se probila mezi top osmičku na 100 metrů prsa. Bylo to sedmým semifinálovým časem, takže do finále vyfasovala nevýhodnou krajní osmou dráhu, nicméně vzala to jako výzvu a k senzačnímu medailovému zisku byla blíže, než mohl kdokoli čekat.

Rvala se o ní do posledních metrů, dělilo jí od ní osmatřicet setin vteřiny. Bronzová Švédka Ipsaová zaplavala prsařskou stovku za 1:09,29, čas Natálie Jandíkové 1:09,67 pro ni znamená výrazné zlepšení osobního rekordu a pro pardubický klub další obrovský úspěch.