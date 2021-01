„Na Turné jsem si jel spíš velký můstek vyzkoušet. Potvrdilo se, že koleno ještě nebylo v pořádku. Cítil jsem ho při dopadech a brzdění,“ řekl Deníku. Podle doktora Marcela Staši, který o Koudelku pečuje, jsou vazy v pořádku, jen se mu udělal otok u kosti, a to potřebuje klid. „Proto jsem se rozhodl po kvalifikaci v Garmisch-Partenkirchenu odjet domů, abych si odpočinul a své snažení směřoval k únorovému mistrovství světa.“

Klid se projevil a trojnásobný olympionik už chtěl odjet do Harrachova, aby vyzkoušel zprovozněný můstek K-90. „Jenže jsem pro změnu onemocněl a musím to ještě o pár dní odložit. Není to ale žádný covid, jedná se o běžné onemocnění. Tělo si asi řeklo, že je potřeba ještě pár dní vydržet,“ usmíval se jednatřicetiletý závodník.

Skákat už ale potřebuje. „Bolest necítím. Musím dohnat manko způsobené zraněním. Když se mi povede v Harrachově udělat pět tréninků a pak odjet někam na větší můstek, dalo by se přemýšlet, kdy se vrátit do světového poháru,“ naznačil skokan z Lomnice nad Popelkou.