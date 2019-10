Závody Českého poháru v zimním plavání se v sobotu uskuteční v zatopeném lomu Rumchalpa namísto tradičního místa konání rybníku Kníže v Jičíně.

Zimní plavání na Rumchalpě. | Foto: Míla Pour

Kvalita vody na rybníku Kníže v Jičíně je bohužel velmi špatná. Na hladině se drží silná vrstva sinic a místy se vytváří zelené chuchvalce. Karavana otužilců proto operativně přesouvá závody zimního plavání do lomu Rumchalpa nedaleko Nové Paky. Na Rumchalpě je naopak kvalita vody přímo excelentní. Voda je čistá a průzračná s viditelností do hloubky až 10 metrů. Není dáno jen jedinečnou lokalitou tohoto lomu, ale i péčí místního klubu potápěčů, kteří například letos v létě investovali nemalé prostředky do nákupu bakterií a jejich aplikace do vody, neboť i zde v důsledku nárůstu průměrné teploty vody v letních měsících a s tím spojených výrazných změn podvodního světa organismů, docházelo k zakalení vody.