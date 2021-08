Orlický Rollerski cup hromadně odstartuje tuto sobotu půlhodiny před polednem na silnici na úrovni hraničního přechodu do Polska v Orlickém Záhoří na Rychnovsku.

Orlický Rollerski cup | Foto: Archiv

Cílem závodu na kolečkových lyžích bude šerlišské sedlo. Dojezd se očekává mezi 12. a 13. hodinou. Muži a ženy budou soutěžit ve věkových kategoriích 18 až 23 let, 24 až 49 let a 50 let a starší. Kategorie pro vložený závod dorostu bude zahrnovat ročníky 2004 až 2007. Vyhlášení výsledků je naplánováno mezi 15. a 17. hodinou na hřišti v Orlickém Záhoří. Více informací najdete na webu obce.