Hradec Králové - Tři dny starý velkolepý triumf basketbalistek Hradce Královév Českém poháru je sice stále ještě čerstvý, ale „lvice“ na něj musí co nejrychleji zapomenout. Čeká je totiž úplný vrchol sezony.

Finálový zápas finálového turnaje Českého poháru basketbalistek v Karlových Varech: KP Brno - Sokol Nilfisk Hradec Králové (v černém). | Foto: Aleš Bedlík

Ve středu vstupují do ligového play off. A rozhodně to nebude procházka růžovým sadem. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové ve čtvrtfinále vyzvou Nymburk, tedy soupeře z kategorie velmi těžkých.