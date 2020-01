Druhý ročník běhu pro dobrou věc s názvem Active sport Zaloňovská desítka se podařilo uspořádat dobrovolným hasičům z obce Zaloňov.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv organizátorů

Do cíle doběhlo 292 běžců, na realizaci a organizaci se podílelo přes 50 lidí. Organizátorský spolek SDH Zaloňov si dal za cíl vybrat větší výtěžek než loni a to na vybavení do nově zbudovaných prostor dětského domova v Jaroměři, což se podařilo, když se vybralo 88 tisíc korun. Trasa byla letos opět hodně náročná, místy rozblácená, od lesáků rozbitá, nejlépe se s ní vyrovnal Ondřej Petiška z Jaroměře. Ten deset kilometrů zdolal za 40 minut a deset vteřin. Druhý doběhl Pavel Jelen závodící za Hvězdu Pardubice, jenž na vítěze ztratil devět vteřin. Na stupních vítězů je doplnil Jiří Chyba.