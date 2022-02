Královští sokoli v pondělí vyzvou Basket Brno.Zdroj: Dita JirouškováKrálovští sokoli stále drží pátou pozici. Přes covidové potíže hrají velmi dobře, za poslední dva měsíce je přemohl pouze mistrovský Nymburk (3x). I proto nastoupí se zdravým sebevědomím. Proti silnému soupeři budou chtít využít svoji zkušenost a domácí prostředí. Nadstavbová skupina A1 vyžaduje i výhry s papírově lepšími týmy, o což se hradecký tým pokusí.

Úvodní měření sil na brněnské palubovce přineslo Sokolům porážku 76:92, ovšem tehdy byli oslabeni velkou covidovou marodkou. Nyní nastoupí silnější a možná v kompletním složení. Otazník visí pouze nad startem Pešakoviče, jenž se v závěru sobotního duelu s Nymburkem zranil.

Hradec Králové (v bílém) vs. Nymburk 80:90.Zdroj: Dita Jiroušková„Očekáváme rychlou a organizovanou hru Brna, která se vyznačuje i širokou rotací kvalitních hráčů. My jsme však v posledních utkáních také ukázali kvalitu. Do zápasu tak jdeme se sebevědomím a s vůlí vyhrát. Na druhou stranu hrajeme v krátkém sledu po těžkém utkání s Nymburkem, ze kterého jsme si odnesli nějaká zranění. Takže uvidíme, jak se stihneme dát dohromady,“ řekl Lubomír Peterka, kouč hradeckých basketbalistů.