Záchranu Náchodu vystřelil Cvejn. Zato Dvoráci z první ligy po letech sestupují

Přes dvacet let je éra královédvorské házené považována za prvoligovou. Dvakrát se tým na chvíli vrátil do ligy druhé, jednou si naopak vyzkoušel, jak chutná extraliga (2009/2010). Nyní je otázkou, zda se hráči z města na Labi zase brzy do I. ligy vrátí.

Házenkáři Náchoda se zásluhou vítězství v závěrečném kole proti Vršovicím zachránili v první lize. Z té naopak padá tým Dvora Králové nad Labem. | Foto: archiv Deníku