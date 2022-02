V dohrávce 10. kola přitom podobnému debaklu dlouho nic nenasvědčovalo. Ano, Východočešky za soupeřem od začátku zaostávaly, po třech čtvrtinách však prohrávaly „jen“ rozdíle čtyřiatřiceti bodů. Čtvrtá desetiminutovka ale všechno zkazila. Svěřenkyně trenéra Michala Martiška ji prohrály 4:33 (!) a výrazně pokazily dojem z do té doby slušného výkonu.

Na trápení se z porážky není čas. Také v nejbližších dvou duelech se bude moci Trutnov spolehnout na prostředí vlastní haly. Ve středu 16. února Kara v možná klíčovém souboji o účast v play opff přivítá Ostravu, další středu 23. února pak celek Chomutova. Oba duely odstartují v 19 hodin.

Renomia ŽBL, dohrávka 10. kola

Kara Trutnov – Žabiny Brno 54:117 (17:29, 27:58, 50:84)

Body: Rylichová 12, Králová 11, Kozumplíková 9, Borsová, Hajnová a Vítová 5, Šmahelová 4, Potočková 3 – Kopecká a Grigalauskytéová 19, Holmesová 17, Jurčenková 16, Stoupalová 13, Šoukalová 9, Beránková 8, Buřtová 6, Hamzová 4, Záplatová a Vondráčková 3. Rozhodčí: Ulrych, Baudyš, Kavan. Fauly: 13:15. Trestné hody 13/8 – 10/8. Trojky: 6:7.

Účastník EuroCupu si v Trutnově počínal suverénně. Dvanáctibodový náskok si vytvořil hned v úvodních deseti minutách a postupně své vedení navyšoval. Hned dvě hostující hráčky (Grigalauskytéová a Jurčenková) v utkání zaznamenaly double-double za dvojciferný počet bodů a doskoků.

Ohlasy trenérů

Michal Martišek, trenér Kary Trutnov: „Tři čtvrtiny jsme odvedli v rámci našich možností maximum, dařilo se nám dodržovat věci, se kterými jsme šli do zápasu, měli jsme světlé momenty v obraně i útoku. Soupeř však byl obrovsky kvalitní a fyzicky vyspělejší proti nám, což se projevilo v poslední čtvrtině, kdy nám fyzicky i psychicky došlo. Teď se potřebujeme soustředit na dva klíčové zápasy proti Ostravě a Chomutovu. V utkání s Ostravou se může rozhodnout o tom, kdo z nás postoupí do play off. Doufám, že na takový zápas přijdou fanoušci ve větším počtu a pomůžou holkám, protože trutnovskou domácí atmosféru v této sezoně hodně postrádáme. Potřebujeme pomoc v tomto důležitém utkání.“

Viktor Pruša, trenér Žabin Brno: „Měli jsme určité výkyvy v průběhu zápasu, kdy místy podceníme obrannou činnost, musíme to ale dělat čtyřicet minut proti každému soupeři. Jedenáct hráček bylo v rotaci, všechny se podělily o minuty, v útoku jsme měli některé pěkné momenty. Trutnov má hodně mladých hráček, podaly sympatický výkon, chtěly hrát za každého stavu, bojovaly, chtěly bránit, běhat.“

