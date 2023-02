Příznivci oranžového sportu v pardubické enteria areně si v první čtvrtině museli myslet, že si oba týmy vyměnily dresy. Lvi totiž vstoupili do utkáním způsobem, že z galského kohouta lítalo peří. Vedení 21:3 bylo jak z basketbalové romance. Francouzi nechtěli ostudu, a tak přepnuli na vyšší obrátky. Přesto podobně jako v domácím zápase v poločase ztráceli. Jenže třetí kvartál stejně jako v srpnu loňského roku zcela ovládli. Hosty táhla hvězda budoucnosti Wembanyama. V závěrečné desetiminutovce se už favorit nenechal zaskočit.

„Hrálo se ve skvělé atmosféře a my začali dobře, také jsme ale měli ve hře určité limity. V první půli jsme přesto odvedli dobrou práci, v druhé už nebyla tak dobrá obrana. A v útoku bylo jasné, že to bude těžké při naší úzké rotaci a při spoustě změněných střel obranou soupeře.,“ hodnotil český trenér Ronen Ginzburg, který spokojeně dodal: „Tým, který obvykle sází 90 bodů, jsme ubránili na 72, a to bylo z naší strany skvělé. Tihle hráči ukázali, že mají budoucnost v národním týmu. V útoku bylo jasné, že to bude těžké. Oni běžně drží soupeře v obraně na 60 bodech a já jsem pyšný, jak jsme většinu zápasu hráli."

Kvalifikaci uzavřou Češi už zítra v Černé Hoře (od 19 hodin) a domácí hrají o vše. Respektive o postup z poslední možné, třetí příčky.