Rychnov n. K. - Spolujezdec Jiří Procházka dobře napovídal řidiči Michalu Černému a nebýt závady na převodovce, mohli být na „bedně“.

Černý, Procházka | Foto: Rohlena, Lorenc

Posádka modrého vozu Subaru Impreza ve složení Michal Černý – Jiří Procházka se zúčastnila závodu Rally Železné Hory 2010. Tým odjížděl na závod především otestovat vůz a domluvit se na další možné spolupráci. Jednotlivé rychlostní zkoušky byly navíc v okolí Chrudimi a pro Jirku, který je z Rychnova nad Kněžnou, to byl tedy skoro „domácí závod“.



Na oficiální zahájení soutěže, které se odehrálo v pátek v podvečer na Resselově náměstí v Chrudimi, projela posádka Černý – Procházka startovní rampu s číslem 5 a těšila se na sobotní rychlostí zkoušky.



Rally Železné Hory 2010 obsahovala celkem čtyři sekce, v každé po dvou rychlostních zkouškách. Hned na první zkoušce se povedlo osazenstvu závodního speciálu s číslem 5 zajet druhý celkový čas, což je rázem pasovalo k favoritům soutěže. Na zkoušce potvrdila dvojice dobré tempo a zajela v něm třetí nejrychlejší z časů. Do servisu tak přijížděla dobře naladěna a bez technických problémů.



„V druhé sekci se však již tak moc nedařilo. Na třetí zkoušce těsně před cílem přišla drobná chyba, která vyhnala náš vůz mimo trať,“ sdělil navigátor Jiří Procházka. „Navíc došlo k rozlomení hliníkového ráfku, a tak jsme nabrali velkou ztrátou i díky výměně kola. Šance na dobrý výsledek se tak rozplynula jako pára nad hrncem. I přesto jsme se rozhodli setrvat v závodě. A i když vůz Subaru Impreza nebyl ve stoprocentní kondici, povedlo se našemu vozu hned na další, čtvrté rychlostní zkoušce zajet šestý čas v celkovém hodnocení,“ pokračoval. V servisní zóně dali mechanici vůz do pořádku a Michal Černý s Jirkou Procházkou tak mohli pokračovat dále v soutěži.



Třetí sekce začala pátou rychlostní zkouškou a z důvodu problémů s časomírou dostal tým přidělený čas. I v šesté rychlostní zkoušce se povedlo modré impreze zajet výborně a odměnou jí byl celkově třetí čas. „Bohužel hned po projetí cílem se z převodovky vozu začaly ozývat prapodivné zvuky, a tak jsme se rozhodli raději odstoupit ze závodu,“ konstatoval spolujezdec. I přes nedokončení celého podniku, byl závod hodnocen posádkou Černý – Procházka velmi dobře. Po celou dobu jízdy dvojice zajížděla velmi dobré časy na hranici první trojky a to je velkým příslibem pro jejich další spolupráci.

(han, zr)