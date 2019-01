Hradec Králové, Trutnov - Suverénní. Přesně toto slovo zcela vystihuje noblesu, s jakou své soupeře v nedělním podvečeru přehrály jak basketbalistky Hradce Králové, tak trutnovské Lokomotivy.

Lokomotiva dostala Slovanku rychle na kolena, výrazný náskok si vytvořila už v první čtvrtině a nakonec vyhrála 79:59. | Foto: Jan Bartoš

Lvice si pro vysoké vítězství dojely do dalekých Strakonic, kde jim byl soupeřem tamní U19 Chance. Základní kámen konečnému skóre 94:38 položil hostující tým v úvodní čtvrtině, kterou ovládl výsledkem 32:7! „Šlo o klasické utkání proti Strakonicím. Po celou dobu jsme jej měli ve své režii. Soupeřky zaslouží uznání za to, že zápas nezabalily a bojovaly o každý míč až do konce zápasu,“ řekla k duelu pro portál Ženský basket trenérka Hradce Romana Ptáčková.

Družstvo Trutnova se představilo na palubovce mladoboleslavské Slovanky a pro upevnění pozice na postup do play off potřebovalo vyhrát. Povedlo se. Lokomotiva zvládla skvěle první desetiminutovku (28:13) a utkání dovedla k vítězství 79:59. „Díky výbornému vstupu do zápasu jsme si vybudovali rozhodující náskok. Po zbytek utkání jsme vývoj kontrolovali,“ pochvaloval si průběh zápasu trutnovský Michal Martišek, jemuž radost mimo jiné udělala prvním bodem v ŽBL šestnáctiletá kadetka Aneta Finková.

Už ve středu východočeské týmy čekají bitvy ve čtvrtfinále Českého poháru. Lvice se od 18.00 představí v hale brněnských Žabin, Trutnov přivítá Nymburk (18.30).