Nejslavnější soutěž světa absolvoval jihočeský závodník s Orion Racing Teamem Litomyšl loni poprvé. Obsadil třiadvacátou příčku, přitom ještě dvě etapy před koncem byl čtrnáctý, jenže v předposlední mu došel benzin a následoval tudíž propad pořadím dolů. Mezi nováčky soutěže získal třetí příčku. O druhé účasti na Dakaru vzhledem ke zcela zásadním zdravotním problémům dlouho přemýšlel. „Nakonec jsme se domluvili na podmínkách s týmem i partnery a plácli jsme si,“ připomíná tým Orion - Motor Racing Group bývalého motokrosaře Ervína Krajčoviče, jenž je spjat i s Hořicemi. „Po finanční stránce je to strašně náročný závod, takže obě strany musely udělat nějaké kompromisy. Ale nakonec jsme našli společnou cestu.“

Důležitou otázkou byl také Michkův zdravotní stav a s tím související fyzická připravenost. „Makali jsme na tom s mým kondičním trenérem Pepou Žáčkem tak, abych byl fyzicky dobře připravený. Trénovat budeme až do třiadvacátého prosince. Kvůli kolapsu jater jsem málem umřel a pak mi hrozila transplantace. Nakonec jsem vyvázl bez jakýchkoli následků, ale rekonvalescence trvala tři měsíce, což je v sezoně velký tréninkový výpadek. Je až neuvěřitelné, že jsem se dostal zase zpátky,“ připouští. „Zvládnout to a nahodit do fyzických kolejí, na jaké jsem byl zvyklý, nebylo lehké. Ale řekl bych, že jsme v cílové rovince, abych byl na Dakar fyzicky dobře nachystaný,“ věří.

Dakar 2021

Další ročník legendárního závodu začíná v Saudské Arábii 3. ledna. Závěrečná etapa se pojede 15. ledna. Na startu by se mělo představit celkem 37 Čechů.