/VIDEO, FOTO/ Volejbalisté Slavie Hradec Králové se ve čtvrtfinále Chance Českého poháru střetnou s jedním z nejúspěšnějších tuzemských týmů posledních let a loňským účastníkem Ligy mistrů VK ČEZ Karlovarsko. Atraktivní utkání se odehraje v úterý 30. ledna od 19 hodin, hostit ho bude hala v Orlické kotlině.

Rozhodující výměna osmifinálového duelu Slavia Hradec Králové - Fatra Zlín a následná euforie domácího týmu z postupu mezi osm nejlepších. | Video: Český volejbal

Východočeši, hrající druhou nejvyšší soutěž, šokují republiku parádní jízdou letošním ročníkem domácí pohárové soutěže. V nečekaně velmi úspěšné cestě postupně odstranili dva extraligové celky (Příbram i Zlín shodně 3:2) a jsou už mezi nejlepší osmičku. A teď přijde na řadu souboj s jedním z českých gigantů.

Velkolepý obrat! Hradec vyřadil dalšího soka z extraligy a je už ve čtvrtfinále

Nejen pro svěřence trenéra Jana Kulhánka, ale i pro celý východočeský region půjde o volejbalový svátek. Hradec Králové se si zahraje čtvrtfinále poháru vůbec poprvé v historii. Právem se tak očekává naplněná hala, kde bude rozšířené sezení. Vstupné bude činit 50 korun, děti do 15 let mohou do ochozů zdarma.

POZVÁNKA na atraktivní pohárové čtvrtfinále Slavia Hradec Králové - Karlovarsko.Zdroj: oddíl

Hradeckému týmu momentálně patří druhá příčka v lepší nadstavbové skupině I. ligy, Karlovarsko je na pátém místě v nabitém vršku extraligy. Favorit pohárového čtvrtfinále je tedy více než zřejmý. Vítěz postoupí na závěrečný turnaj Final Four, který hostí 25. a 26. února Tábor.