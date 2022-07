Výsledek zamrzel zejména proto, že bylo v českých silách kýženého rozdílu dosáhnout. Minutu a půl před koncem se dostali na plus sedmnáct bodů, ale koncovka plná ztrát na obou stranách jim nevyšla.

I když se ještě k poslednímu útoku dostali, tak pokus Tomáše Satoranského byl z hodně těžké pozice a navíc míč jeho ruce opustil po čase.

Veliká škoda, ale prvotním cílem bylo vítězství, to čeští basketbalisté vybojovali s jistotou a postup do druhé fáze mají ve svých rukou. V Litvě to ovšem bude těžká řehole.

„Při té poslední akci bylo trochu špatné rozhodnutí z mé strany. Chtěl jsem hrát pick and roll s Ondrou Balvínem, ale oni ho přebrali s Gegičem. Rozhodl jsem se tedy najet, ale měl jsem to řešit trochu jinak, protože ta obrátka přišla do bedny, kde bylo více lidí. Bohužel,“ uvedl Satoranský.

„To se v takto vypjatých zápasech, když vám dojdou síly, stává. Bohužel jsme neměli time out, abychom si něco nakreslili. Většinou jsem se v těchto situacích nemýlil, takže jsem věděl, že něco takového musí časem přijít,“ doplnil svoje slova třicetiletý rozehrávač.

Chyběla jedná přesná střela. České vítězství zatím nikoli postupové

„Myslím, že to pro nás bylo dobré vítězství. Hráči odvedli skvělou práci. Zápas jsme rozehráli dobře, ale pak jsme začali být trochu unavení. Ve druhém poločase jsme měli nějaké špatné momenty. Co se ale nakonec počítá, je vítězství. Před utkáním bych vůbec neuvažoval o rozdílu ve skóre, protože důležitá byla výhra. Byl to první zápas, který jsme spolu hráli po dlouhé době. Nebýt malých chyb, tak jsme mohli o těch čtrnáct bodů vyhrát. Jsme však pořád v situaci, kdy to záleží jen na nás,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci reprezentační trenér Ronen Ginzburg.

Češi sice oplatili soupeři listopadovou porážku 90:97 ze Sarajeva, o postup do druhé kvalifikační ovšem budou muset ještě bojovat v pondělním závěrečném zápase základní skupiny v Litvě. Pokud uspějí, zajistí si postup bez ohledu na druhý duel Bosny a Hercegoviny s Bulharskem. V případě porážky v duelu proti v kvalifikaci doposud stoprocentní Litvě by potom museli spoléhat na to, že Bosna doma neprohraje s Bulharskem o tři až pět bodů.